Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi Adana'da gösterime giriyor

Yapılan açıklamaya göre, 18-24 Eylül'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan festivalin hazırlıkları sürüyor.
Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergilerin yer alacağı festivalde, Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin de Türkiye ilk gösterimi gerçekleştirilecek.
Festivalde gösterime girecek
76. Cannes Film Festivali'nde, Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran film, Türkiye'de ilk kez Altın Koza Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.
Türkiye'deki ilk gösterime, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.
Çeşitli kategorilerde yapımlar yarışacak
Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.