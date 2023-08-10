Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi Saraybosna Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne ve Mete Gümürhan'ın Beraber filmleri gösterilecek.

AA

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın olumsuzluklarını gidermek, kültür ve sanatın merkezi olma hedefiyle organize edilmeye başlanan festival dolayısıyla kentin çeşitli noktalarındaki sinema salonlarında bu yıl 70 ülkeden 230'dan fazla film gösterime girecek.

Yarın akşam başlayacak SFF'de tematik filmlerin gösteriminin yapıldığı "Focus" programı kapsamında Ceylan'ın Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu" ödüllü filmi "Kuru Otlar Üstüne" ve Gümürhan'ın "Beraber" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

18 Ağustos'ta sona erecek

Focus programı çerçevesinde ayrıca Stephan Komandarev'in Urotcite Na Blaga, Vasilis Katsoupis'in Inside, Dusan Zoric ve Matija Gluscevic'in Da Li Ste Vidjeli Ovu Zenu", Damjan Kozole'nin Pero, Tibor Banoczki ile Sarolta Szabo'nun Muanyag Egbolt filmleri gösterilecek.

Festival, 18 Ağustos akşamı ödül töreniyle sona erecek.