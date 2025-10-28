Nuri Yakupoğlu'nun 'Yaşamın Kaynağı' resim sergisi Kırım'da açılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırım Türkü ressam Nuri Yakupoğlu, sanat kariyerinin 153. kişisel sergisi olan “Yaşamın Kaynağı” ile yeniden sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Sergi, 29 Ekim 2025-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Kırım Sudak Tarih Müzesinde ziyaret edilebilecek.

Yakupoğlu’nun farklı dönemlerde yaptığı, tamamı Kırım’a adanmış eserlerden oluşan bu seçki, sanatçının üretiminde hem teknik olgunluğu hem de köklerine bağlılığını gösteriyor.

Sergi, Sudak Tarih Müzesi’nin davetiyle düzenleniyor ve yalnızca sanatçının eserlerinden oluşuyor.

SERGİ BİLGİLERİ

Yer: Sudak Tarih Müzesi, Kırım

Tarih: 29 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026

Sergi: “Yaşamın Kaynağı”

KIRIM’DAN İSTANBUL’A UZANAN BİR YOL

Nuri Yakupoğlu, yalnızca Kırım manzaralarının değil, İstanbul’un çeşitle köşelerini resmetmesiyle de dikkat çeken ressamlarından biri konumunda.

Sanatçının Boğaz’ı özellikle de Tarabya’yı, Göksu’yu, Çengelköy’ü ve İstanbul’un çeşitli semtlerini kendine has klasik gerçekçi bir üslupla konu edindiği resimleri başta devlet müzeleri olmak üzere Türkiye’deki koleksiyonerler ve sanat çevreleri arasında giderek daha fazla ilgi görüyor.

YENİ SERGİSİNİN KONUSU: İSTANBUL RESİMLERİ

Kırım’daki bu sergi, sanatçının kariyerinde önemli bir kilometre taşı olurken Yakupoğlu, önümüzdeki yıl İstanbul Resimleri temalı yeni sergisine hazırlanıyor.

NURİ YAKUPOĞLU BİYOGRAFİSİ

Kırım Türkü sanatçı Nuri Yakupoğlu, 1963 yılında doğdu.

Yakupoğlu, Benkov Cumhuriyet Sanat Okulu’ndan dereceyle mezun olduktan sonra 1993 yılında Rusya’nın en saygın akademilerinden biri olan Surikov Moskova Devlet Sanat Akademisi’nden birincilikle mezun oldu.

Realizmden beslenen çağdaş üslubu ve tuval üzerine yağlıboya çalışmalarıyla tanınan Yakupoğlu, özellikle İstanbul ve deniz manzaralarının yanı sıra Kırım’ın tarihi kasabalarını konu alır.

Sık sık İstanbul’a gidip gelen sanatçı, şehrin denizle kurduğu duygusal bağı tuvaline taşır ve İstanbul’u kendine özgü paleti ve fırçasıyla yorumlar.

1999 yılında Kırım’da bir etnografya müzesi açan Yakupoğlu, aynı yıl “Kırım Devlet Sanatçısı Onur Ödülü”ne layık görüldü. 2017 yılında Rusya’nın en prestijli sanat yarışmasında birincilik kazanan Yakupoğlu, bugüne kadar Almanya’dan Hong Kong’a uzanan 10’dan fazla ülkede 150’nin üzerinde kişisel ve karma sergi düzenledi.

Eserleri Türkiye başta olmak üzere çok sayıda özel koleksiyonda ve müzede yer almaktadır.

Kendisi, kimi sanat eleştirmenlerince “yaşayan en iyi deniz peyzajı ressamı” olarak anılmaktadır.

Yakupoğlu, çalışmalarını Kırım ve İstanbul’da sürdürmektedir.