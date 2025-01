Okurlara soluk aldıran Sanat Dünyamız'da yoğun kültür gündemi

Haber Merkezi

Dergide bu sayı ekolojiyle sanatın kesişimine bakan, hayvan hakları savunucularına ve insan tahakkümünü sorgulayan eserlere yer veren “Kentin Doğası Birlikte Yaşamak” dosyası var. Seda Niğbolu makalesinde sanatta sokak köpeklerini incelerken, Ayça Yüksel kentte türler arası yaşamın olanaklarını araştırıyor. Monica Papi, Janis Rafa’nın eserlerinde hayvan hükümranlığını konu ediyor.

Sibel Horada İstanbul’un sadece deniz yoluyla ulaşılabilen kıyılarından köpük toplama serüvenini yazdığı ve fotoğrafladığı foto-makalesiyle dergide. Dilşad Aladağ erguvanlar, Timur Hammond ise incir ve aylandozlar hakkındaki çalışmalarını paylaşıyorlar.

EKOLOJİ VE KENT KÜLTÜRÜ

Çınar ağaçları Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nden Kerim Yund imzalı bir maddeyle yer buluyor. Sinop Bienali, “Polifonik Bir Bahçe” sergisi, Akan Beden Performans ve Konuşma Dizisi, Yasemin Özcan’ın “Islak Zemin” sergisi, Barcelona’da düzenlenen Manifesta 15’e dair yazılar, dosyada ekoloji ve kentin ilişkisine dair sorgulamayı derinleştiriyor.

24-27 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek II. Sanat Dünyamız Film Günleri “Bir de Buradan Bak” temasıyla sinema yazarı Engin Ertan’ın küratörlüğünde bu yıl arşivi malzeme edinen ve gizli kalanları anlatan filmlere odaklanacak. Bu vesileyle dergide Senem Aytaç’ın arşiv ve sinemaya odaklanan bir yazısı yer alıyor.

Sayfa: 350

YOĞUN SERGİ GÜNDEMİ

İnci Eviner, Umut Azad Akkel - Ozan Ünlükoç, Işık Güner’in söyleşileri de okunabilecek. +İz bölümünde There is No There There sergisi, Arkas Koleksiyonu’nda Victor Vasarely ve Yeni Topraklar sergileri, Cappadox ve İstanbul Fringe Festival üzerine değerlendirmeler okurları bekliyor. Dergi Ajanda bölümüyle de okurlar için yoğun sergi gündemini takibi kolaylaştırmayı amaçlıyor.