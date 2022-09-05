Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi, ABD'de 6 milyon dolar hasılat elde etti

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi, ABD'de 6 milyon dolar hasılat elde etti

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, ABD izleyicisiyle yeniden buluştu. Film, 6 milyon dolarlık hasılat ile ABD gişesinin lideri oldu.

Sinemaseverlerin büyük merakla beklediği Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi, rekorları altüst etti. Geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren film, ABD'de gösterime girdi. Gösterime girdiği günden bugüne tam 6 milyon dolar hasılat elde etti.

Filmde Örümcek-Adam'ın gerçek kimliğinin Peter Parker olarak ortaya çıkmasından sonra gelişen olaylar konu ediniliyor. Peter, kimliğinin ortaya çıkmasından sonra büyük suçlamalarla karşı karşıya kalır.

Medyanın baskısı altında kalınca yakınındakiler de tehlikeye girer, bunun üzerine Peter, çözümü Doktor Strange'in kapısını çalmakta bulur.

Yeni düşmanlar

Strange'in yaptığı büyü ile istediğine ulaşmayı planlasa da, gerçeklikte değişime neden olan bu büyü ile birlikte Peter ve Örümcek-Adam'ın yeni düşmanları ortaya çıkacaktır...