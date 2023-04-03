Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto Ryuichi hayatını kaybetti Oscar ödüllü Japon müzisyen ve besteci Sakamoto Ryuichi, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü müzisyen aynı zamanda 30 filmin de yapımını üstlendi.

AA

Sakamoto'nun özel ofisinden yapılan açıklamaya göre, Japon sanatçı için yakın çevresinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Sakamoto'nun 2021 yılından beri rektum kanseri tedavisi gördüğü açıklanmıştı. Ünlü isim hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca pek çok esere imza atan müzisyen, 30'a yakın filmin de yapımını üstlendi.

Başkent Tokyo'da 1952 yılında doğan ve 10 yaşında nota yazmaya başlayan Sakamoto'nun Beatles grubu ile Fransız besteci Debussy'den etkilendiğini belirtiliyor.

1978'de Yellow Magic Orchestra (YMO) grubunu kuran Sakamoto, film ve oyunlara yönelik yaptıkları fütüristik teknopop eserleriyle yurt içi ve dışında popülerliğini artırdı.

Hit parçalara imza attı

Elektronik müzik türünde eserlere yoğunlaşan YMO grubunun 1983'teki Kalbim Senin için Atıyor parçası dönemin hitleri arasında yer aldı.

Tokyo Sanat Üniversitesinde yüksek lisans derecesi elde eden Sakamoto, 30'u aşkın filmin yapımında da görev üstlendi.

Oscar ödüllü müzisyen

Politik söylemlerden çekinmeyen az sayıdaki Japon sanatçıdan biri olan Sakamoto, 11 Eylül sonrasında saldırılara ilişkin durumun "ABD'nin hegemonik ulusu tarafından meydana getirildiğini" söylemişti.Sakamoto, 1987 yapımı "The Last Emperor" adlı film ile "En İyi Orijinal Müzikdalında Oscar ödülü kazandı.Yurt dışında çok popüler olan Japon müzisyenin Grammy ve Altın Küre ödülleri de bulunuyor.