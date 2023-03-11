Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadının yaşantısından izler taşıyan Kuytu sergisi Osmanlı döneminin ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının gün yüzüne çıkmamış eserlerinden oluşan ‘Kuytu’ bugün sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

17’nci yüzyıldan 20’nci yüzyıla, kadının sosyal hayatını yansıtan etnografik bin 203 eser ve objenin buluştuğu sergi aynı zamanda doğudan batıya kadın zarafetine ve kadının renkli dünyasına ışık tutuyor.

3’üncü yıl dönümünde kuytuda kalmış bir hazineyi gün yüzüne çıkarmak amacıyla sanatseverlerin ilgisini sunduğu sergi Nişantaşı Taş Konak’ta düzenleniyor.

Dünya Kadınlar Günü’nün de kutlandığı mart ayında, kadına saygı çerçevesinde; Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan, kadınının zevk ve ruhunu yansıtan eserlerin yer aldığı serginin küratörlüğünü ise tasarım ve mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin üstleniyor.

30 Haziran'a kadar açık

Restore ettiği özel koleksiyonundan seçilen eser ve objelerden oluşan sergi 9 Mart -30 Haziran tarihleri arasında Kalyon Kültür’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.