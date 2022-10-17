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    Oyuncu Demiray Erül vefat etti

    Doktorlar, Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi gibi bilinen projelerde boy gösteren oyuncu, 84 yaşında hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 16:12
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    Oyuncu Demiray Erül vefat etti

    Sanat camiasının bir yıldızı daha kaydı...

    Kariyer hayatına Şehir Tiyatroları'nda başlayan 84 yaşındaki Demiray Erül, pek çok projede yer aldı.

    Kurtlar Vadisi, Doktorlar, Çiçek Taksi dizileriyle ün kazanan Erül, aynı zamanda seslendirme sanatı ile de uğraştı.

    Sevilen oyuncudan üzücü haber geldi.

    Oyuncu Erül, rahatsızlıkları nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

    İBB Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından acı haberi aktardı.

    Cenazesi bugün

    Acı haber, şu ifadelerle duyuruldu;

    "İBB Şehir Tiyatroları, değerli sanatçılarından Demiray Erül’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Demiray Erül’ün cenazesi; 17 Ekim Pazartesi günü Bodrum/Ortakent’te, ikindi namazını müteakiben defnedilecektir."

    Demiray Erül kimdir?

    18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Erül, hayatını sanata adadı.

    Bir diğer yandan dans ile ilgilenen Erül, çok sayıda sinema, dizi ve film projesinde yer aldı.

    Oyuncu Demiray Erül vefat etti #1

    Oyuncunun yer aldığı yapımlar

    • Doktorlar - 2006
    • Arka Sokaklar - 2006
    • Köprü - 2006
    • Cennet Mahallesi - 2006
    • Patron Kim - 2003
    • Tatlı Hayat - 2001
    • Böyle mi Olacaktı -
    • 1997 Köşe Kapmaca - 1996
    • Çiçek Taksi - 2002
    • İz Peşinde - 1990
    • Milyarder - 1986
    • Tarzan Rıfkı - 1986

    Oyuncu Demiray Erül vefat etti #2

    Oyuncu Demiray Erül vefat etti #3

    Oyuncu Demiray Erül vefat etti #4


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