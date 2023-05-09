Oyuncu Nejat İşler'in "Hayatıma dokundu" dediği sekiz film Yakışıklı oyuncu Nejat İşler Türkiye'de pek çok projede yer alan ünlü isimlerin başında geliyor. Nejat İşler'in severek izlediği ve "Hayatıma dokundu" dediği sekiz filme bakalım...

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Türk sinemasının önde gelen yakışıklı oyuncularından olan Nejat İşler her ne kadar sıra dışı yaşamı ve söylemleriyle gündeme gelse de, oynadığı dizilerde ve filmlerde kalitesini her seferinden gösteren usta bir oyuncu. Oyuncu ama aynı zamanda iyi bir izleyici. Nejat İşler'in "Hayatıma dokundu" dediği filmler, oyuncunun aynı zamanda sanat hakkında görüşlerini bize anlatıyor.

"Kendi hikayemizi anlatalım"

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in “Kendi hikâyemizi anlatalım,” diyerek yazdığı Gerçek Hesap Bu adlı kitabında sadece anılarına değil, hayatında bir şekilde büyük-küçük yer etmiş şarkılara, kitaplara ve elbette filmlere de yer veriyor.

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Hayatına dokunan filmler...

“Türk sinemasında Gemide filminin ödül alması çok büyük devrimdi,” yorumundan, “Annem ve babam, ben doğmadan evvel, ismimin ‘Nejat’ olması konusunda anlaşmış. En sevdikleri film olan Samanyolu’nun baş erkek karakteri,” anlatısına kadar, kendi rol aldıkları dışında Nejat İşler’in hayatına bir şekilde dokunmuş filmler...

Gemide

Yönetmen Serdar Akar'ın Gemide filmi, çok izlenen filmlerin başında geliyor.

Sayın Başkan

Ünal Küpeli'nin kamerasından çıkan film, 1990 yapımlı.

Tabutta Röveşata

Derviş Zaim imzalı filmde usta oyuncular Tuncel Kurtiz ve Ahmet Uğurlu başrolde.

Drejan

Usta yönetmen Gani Rüzgar Şavata'nın çok izlenen filmi, Nejat İşler'in listesinde yer alıyor. Film, 1997 yapımlı.

The Doors

Oliver Sotene imzalı film, 1991 yapımlı.

Yaşayan Ölüler Gecesi

George A. Romero'nun filmi 1992 yapımlı ve yayınlandığında çok sevilmişti.

Samanyolu

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden olan Orhan Aksoy'un bu filminde Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun başrolleri paylaşıyor. Film, 1967 yapımlı.

Trainspotting

Ünlü yönetmen Danyy Boyle'nın bu filmi 1996 yapımlı.