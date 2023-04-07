Oyunculuğu bırakan Emily Ratajkowski isyan etti: Beni bir et parçası olarak gürdüler Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Emily Ratajkowski, önceki gün oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Güzel oyuncu kendilerinin bir et parçası olarak görmelerinden sıkıldığını söyledi.

ensonhaber.com

Modelliğin yan sıra oyunculuk da yapan Emily Ratajkowski, oyunculuk kariyerini neden bırakma kararı aldığını açıkladı.

Los Angeles Times'a verdiği röportajda, Ben Affleck, Amy Schumer ve Zac Efron gibi yıldız isimlerle birlikte rol alma şansı yakaladığı sinema kariyerinden uzaklaşma nedenlerini anlattı.

Her ne kadar kendisi ve ekibi iyi roller bulmak için çalışsa da Ratajkowski röportajında, kendisini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini söyledi.

"Kendimi sanat performansı yapıyorum ve bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Oyunculuğu bıraktı

Hollywood'daki erkek gücü içinde sindirilebilir olmaktan yorulduğunu söyleyen Ratajkowski, güven sorunu yaşadığı için menajeri, oyunculuk ajansı ve ticari temsilcisiyle çalışmaya son verdiğini açıkladı.