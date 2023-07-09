Özkan Uğur’un gözyaşlarını tutamadığı anlar Usta sanatçı Özkan Uğur'un vefatı sonrası sosyal medyada yayılan bir video, duygulandırdı. Uğur'un Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile düet yaparken gözyaşlarını tutamaması izleyenleri hüzünlendirdi.

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ensonhaber.com

Efsane müzik grubu MFÖ'nün üyesi olan sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında kansere yenik düştü…

Usta sanatçının ölümü, sanat camiasını yasa boğdu.

Kahreden video...

Birçok isim duygusal mesajlar paylaşırken, Uğur’un sosyal medyada dolaşıma giren bir videosu, izleyenleri hüzünlendirdi.

İki yıl önce MFÖ belgeselinin çekimleri için bir araya gelen Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in yaptığı düet sırasında yaşananlar, yürek burktu.

Şarkıyı tamamlayamadı

Şarkıyı söylerken Özkan Uğur’un bir anda gözyaşlarına engel olamadığı görüldü.

“Bir dakika” diyerek şarkıyı kesen Uğur’a Fuat Güner’in “Ne oldu?” dediği, bunun üzerine de Uğur’un “Bilmiyorum, böyle bir şey oldum. Allah Allah” cevabını verdiği duyuldu.

"Gözyaşlarımızı bitti mi sandın?

Tam bu anda söze giren Mazhar Alanson’un da “Ah canım duygulandın. Ah be tontonum. Ee! Biz bu yaşlarda ağlarız. Ağlamayan zaten. Ne yani, değil mi Fuat? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın?” ifadelerini kullandığı görüldü.

İşte ağlatan o şarkı

İşte Özkan Uğur’u duygulandıran “No Problem” şarkısının sözleri:

“Bugünlerde kararsız, tutarsız oldum,

Ne istediğimi bilmez oldum,

Bir şöyle söyledim,

Bir böyle söyledim,

Bir de söylediklerimin tam tersini,

Senin yüzünden düştüm bu hale,

Ne bir şifa buldum ne de bir çare…”