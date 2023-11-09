Pablo Picasso'nun ilham perisini resmettiği ünlü tablosuna rekor fiyat Dünyaca ünlü İspanyol ressam ve Kübizm akımın öncülerinden olan Pablo Picasso'nun bir tablosu daha rekor fiyata alıcı buldu. Sanatçının ilham perilerini resmettiği tablosu 139 milyon dolara alıcı buldu.

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Picasso, sanatı adına kendisini tanımlayan değişken sözcüğünün hakkını kesinlikle veriyor. Çünkü o, sanatında da, tüm yaşamında da oldukça değişken. Hepsinden önce üretmekten hiç vazgeçmemiş ve görsel sanatlarda ürettiği eserleriyle Guiness Rekorlar Kitabı’na da girmiş.

Tüm yaşamı boyunca, herkesin değersiz dediğinde bir ışık görmeyi, oradan bir sanat çıkarmayı da kendine görev edinmiş. Bunun için zamanla içeriğini güncellediği bir istif koleksiyonu dahi yapmış. Kadınlar ve aşk, belki de hep sanat arayışından hayatının özel bir yerinde olmuş…

Tabloya rekor fiyat

İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait Femme à la montre adlı eser açık artırmada satışa çıktı. Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılan tablo 139 milyon dolara alıcı buldu.

Sanatçının tablosu, bir açık artımada satılan en pahalı ikinci sanat eseri oldu. 1932 tarihli yağlı boya, müzayede evi tarafından bir başyapıt olarak nitelendirilmişti.

Özel koleksiyonda bulunuyordu

Tabloda Picasso'nun ilham perisiMarie-Thérèse Walter'ı tasvir ediliyor. Picasso ile Walter 1927 yılında tanıştı. Picasso, ilk eşi Olga Khokhlova ile evliyken Walter 17 yaşındaydı. Walter'ın, sanatçının birçok eserine ilham olduğu biliniyor. Tablo, mart ayında hayatını kaybeden Fisher Landau'nun koleksiyonunda bulunuyordu.