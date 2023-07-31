Pagan Tapınaklarının Merkezi: Kremna Antik Kenti Pisidia Bölgesi'nde kritik kent merkezlerinden biri olarak kabul edilen Kremna Antik Kent'inde, geçmişte Pagan tapınaklarının merkezi olarak önemli bir rol oynadığı konuşuluyor.

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Burdur'un Bucak ilçesinde, Kremna Antik Kenti'ne dair gizemli tarih gün yüzüne çıkıyor.

Roman döneminde Pagan ritüellerinin gizli merkezlerinden biri olan Kremna, bölgedeki çeşitli antik yapılar ve kalıntılarla zenginleşiyor.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla, bu antik kentte çok sayıda gizli ve açık pagan ayininin gerçekleştirildiği ortaya çıkıyor.

Günümüzde de Kremna Antik Kenti bölge halkı ve ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gören tapınak, özellikle astral seyahat ve zaman yolculuğu meraklıları ile bu esrarengiz kentte araştırmalar yapmak ve geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmak için gelenlerin ilgisini çekiyor.

Bölgede düzenli olarak kontroller gerçekleştirilerek güvenlik sağlanıyor

Ancak bu tarihi zenginlikler, tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline gelmemesi için büyük önem taşıyor.

Bucak Jandarma Komutanlığı, bölgede düzenli olarak kontroller gerçekleştirerek güvenliği sağlarken, dron destekli çalışmalarla da antik kentin güvenliği takip ediliyor.

Geçmişin gizemi aydınlatılıyor

Kremna Antik Kenti'nin önemi her geçen gün artarken, bölge halkı da tarihi ve kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yoğun bir çaba harcıyor.

Bölgedeki kazı ve araştırma çalışmaları sayesinde, bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkması ve antik kentin gizemli geçmişinin aydınlatılması bekleniyor.

Kremna Antik Kenti

Bucak’ın 10 km doğusundaki Çamlık Beldesi’ndedir. Aksu (Kestos) vadisinde etrafı uçurum olan hâkim bir tepe üzerinde Pisidialıların kurduğu antik bir kenttir.

En parlak dönemini M.S. 2. yüzyılda yaşamıştır.Kremna, M.Ö. 6. yy’da Lidyalıların, M.Ö. 546’da Perslerin, M.Ö. 333’te Büyük İskender’in burayı alması ile Makedonya hâkimiyetine girmiştir.

Daha sonra sırasıyla Antigonas’ın, Selevkosların, Bergama Krallığı’nın, M.Ö. 60. ‘da Roma’nın, M.Ö. 36’da Galatya’nın M.Ö. 25’de tekrar Roma’nın yönetimine girmiştir. Roma İmparatorluğunun parçalanması sonucu Doğu Roma (Bizans)’ın egemenliğine; M.S. 11. yy sonunda Türklerin Anadolu’ya gelmesi ile birlikte Türk hâkimiyetine girmiştir. Roma Çağı’na ait eserler Kremna antik kentinde hala ayaktadır. Şehrin etrafı 2 m genişliğinde, 7-8 m yüksekliğinde surlarla çevrilidir. Şehir ızgara planı olarak kurulmuştur.

İlk ayrıntılı inceleme 1880’lerde yapıldı

Kremna antik kenti, Akrapol (Yukarı Şehir) kısmında Form (Meydan), Bazilika (Mahkeme Salonu), Kilise Elsodra (Kemerli Yapısı) ve Kütüphane yapılarından oluşmaktadır. Bunlardan başka Propolion (Anıt Giriş Kapısı) ve Nympheum (Anıt Çeşme Binası) bulunmaktadır.

Kremna antik kentinde ilk ayrıntılı inceleme 1880’lerde Avusturyalı araştırmacı Graf von Lackoronski tarafından yapılmış ve antik kentin kalıntılarının genel durumunu gösteren planı da o çıkarmıştır.

1971 1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Profesörlerinden Jale İNAN tarafından bilimsel kazı yapılarak kütüphane binası ortaya çıkarılmıştır. Kazılar sonucu bulunan 9 adet mermer tanrı heykeli ve diğer eserler günümüzde Burdur Müzesinde sergilenmektedir.