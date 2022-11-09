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    Paraguay Turizm Bakanı Afara: Ülke olarak Türk dizilerini izliyoruz

    Paraguay Turizm Bakanı Afara: Ülke olarak Türk dizilerini izliyoruz

    Paraguay Turizm Bakanı Afara, "Türk dizileri ülkemiz ve aynı zamanda bölgemiz için çok önemli bir yere sahip. Türk dizilerini tüm Paraguay olarak izliyoruz" dedi.
    • 09.11.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:28
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    Paraguay Turizm Bakanı Sofia Montiel de Afara, Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afara, Türk dizilerine olan hayranlığını dile getirdi.

    Burada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Afara, çeşitli girişimler için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

    "Ülke olarak Türk dizilerini izliyoruz"

    AA'da yer alan ahbere göre; Türk dizilerinin Latin Amerika'daki etkisini değerlendiren Afara, "Türk dizileri ülkemiz ve aynı zamanda bölgemiz için çok önemli bir yere sahip. Türk dizilerini tüm Paraguay olarak izliyoruz. Aynı zamanda da buradan Türk film yapımcılarına da seslenmek istiyorum. Paraguay'ı gelip görmelerini, burada çekim de yapılması yönündeki girişimlerinin olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

    Paraguay Turizm Bakanı Afara: Ülke olarak Türk dizilerini izliyoruz #1

    "Türkiye'yi tanımak istiyorlar"

    Afara, Türk dizileri sayesinde buraya ilginin arttığına işaret ederek, "Türk dizileri birçok kanalda yayınlanıyor. Bu sayede de Türk dizilerinden dolayı birçok Paraguaylı, Türkiye'yi ziyaret etmek ve tanımak istiyor." şeklinde konuştu.


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