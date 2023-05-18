Paul Cezanne’ın Tarlalardaki Yaşam tablosu, 27 yıl sonra ait olduğu İrlanda’da sergilenecek Fransız sanatçı Paul Cezanne’ın Tarlalardaki Yaşam tablosu 27 yıl sonra İrlanda’da sergilenecek. Ünlü tablo en son 1996'da ABD'de sergilendi.

DHA

İrlanda Turizm, Kültür ve Sanat Bakanı Catherine Martin, dün ünlü ressam Paul Cezanne’ın 1877 yılında yaptığı ünlü tablosunun satın alınarak İrlanda Ulusal Müzesi’nde sergilenmeye başlandığını duyurdu.

Tarlalardaki Yaşam (La Vie des Champs) adlı tablo, en son 1996 yılında ABD’de sergilenmişti.

Bakan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ücretsiz olarak sergilenecek"

“Paul Cezanne, 20. yüzyılda sanat üzerinde muazzam bir etkiye sahipti; Picasso, Matisse ve çok daha fazlasına ilham verdi. Bugünden itibaren, muhteşem La Vie des Champs İrlanda halkına aittir ve galeri tarafından satın alındıktan sonra ücretsiz olarak sergilenmektedir” ifadelerini kullandı.

"Modern sanatın temel ismi"

İrlanda Ulusal Müzesi’nden yapılan açıklamada “Modern sanatın temel isimlerinden Paul Cézanne'ın (1839-1906) zarif bir eseri, İrlanda Ulusal Müzesi koleksiyonunun bir parçası oldu. Bu, Cézanne'ın ulusal koleksiyona giren ilk resmidir. Artık İrlanda halkına ait olan bu önemli resim, İrlanda Hükümeti'nin cömert ve özel desteği ile özel bir hayırsever bağışıyla Müze tarafından satın alındı” denildi. Tablo, en son ABD’nin Philadelphia Sanat Müzesi’nde 1996 yılında sergilenmişti.

"Hepimizin babası"

Ünlü ressam Cezanne, 1839'da Fransa’da doğdu ve Batı resminde soyutlamayı keşfeden ilk sanatçı olarak yorumlandı. Eserlerinde yeni bir perspektif ve alan temsilinin yolunu açmış, ünlü ressam Henri Matisse, Cezanne’ın kendisinden sonra gelen sanatçılar üzerindeki etkisini kabul ederek ondan "Hepimizin babası" ifadeleriyle söz etti.