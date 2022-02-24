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    Pera Müzesi güncel sergileri 13 Mart’a kadar uzadı

    Pera Müzesi büyük ilgi gören güncel sergilerinin süresini bir hafta uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 13:56
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    Pera Müzesi güncel sergileri 13 Mart’a kadar uzadı

    Sanatseverler, Pera Müzesi'nin İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlediği İstanbul’dan Bizans’a ve “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm” başlıklı sergileri ile Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) oluşumunun Yarına Notlar isimli gezici sergisini 13 Mart’a kadar ziyaret edebilecek.

    ABD ve Çin’de sergilenen Yarına Notlar adlı gezici sergisi, sanatseverleri mevcut kriz ortamında çağdaş kültürel değerleri yeniden sorgulamaya davet ediyor.

    25 ülkeden 30 küratörün ortak çalışmasıyla hazırlanan sergi, dünyanın dört bir yanından 29 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor ve küresel bir çağda sanatın kolektif hafızanın inşasındaki rolünü ele alıyor.

    Pera Müzesi güncel sergileri 13 Mart’a kadar uzadı #1

    GELECEĞE YÖN VEREN BAKIŞ AÇISI

    Sergideki birçok çalışma kuşku ve güvensizliğin yükseldiği zamanlarda dünyayı anlamlandırmanın yollarını sorguluyor. Covid-19 pandemisiyle daha görünür hale gelen yeni küresel gerçekliği yansıtan bu eserler, yakın geçmişten bir ilham kaynağı ve geleceğe yön veren bir bakış açısı öneriyor.

    Pandemi döneminde yaşanan tecrit, ev hayatı ve bakım kavramlarına odaklanan eserler ile pandemiye doğrudan referans vermeyen eserler beraber incelendiğinde, Yarına Notlar bir bütün olarak günümüzün yansımasını oluşturuyor.

    Pera Müzesi güncel sergileri 13 Mart’a kadar uzadı #2

    ZİYARET SAATLERİ

    Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.


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