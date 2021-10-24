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Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara alıcı buldu

Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara alıcı buldu

Las Vegas kentinde düzenlenen bir açık arttırmada Pablo Picasso’ya ait 11 tablo, yaklaşık 1 milyar 55 milyon liraya satıldı.