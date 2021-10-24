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    Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara alıcı buldu

    Las Vegas kentinde düzenlenen bir açık arttırmada Pablo Picasso’ya ait 11 tablo, yaklaşık 1 milyar 55 milyon liraya satıldı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 12:47
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    Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara alıcı buldu

    İspanyol ressam Pablo Picasso’ya ait 11 eser ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde düzenlenen bir açık arttırmada satışa sunuldu.

    Açık arttırmada, 1973 yılında hayatını kaybeden ressamın 9 tablo, 2 seramik eser yer aldı.

    11 eserin satışı 110 milyon doları aştı.

    SEVGİLİSİNİN TABLOSU 40.5 MİLYON DOLAR

    Pablo Picasso’nun Fransız modeli ve sevgilisi Marie-Thérse Walter’i resmettiği Kırmızı-Turuncu Şapkalı Kadın tablosu 40.5 milyon dolara satılarak en pahalı eser oldu.

    Eserin 20-30 milyon dolara satılması bekleniyordu.

    Koleksiyon, ünlü ressama ait en az 50 yıllık sanat hayatını kapsıyor.

    Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara alıcı buldu #1

    Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara alıcı buldu #2

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