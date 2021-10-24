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- Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara alıcı buldu
Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara alıcı buldu
Las Vegas kentinde düzenlenen bir açık arttırmada Pablo Picasso’ya ait 11 tablo, yaklaşık 1 milyar 55 milyon liraya satıldı.
- İHA
- 24.10.2021 - 12:12
- Güncelleme : 24.10.2021 - 12:47
İspanyol ressam Pablo Picasso’ya ait 11 eser ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde düzenlenen bir açık arttırmada satışa sunuldu.
Açık arttırmada, 1973 yılında hayatını kaybeden ressamın 9 tablo, 2 seramik eser yer aldı.
11 eserin satışı 110 milyon doları aştı.
SEVGİLİSİNİN TABLOSU 40.5 MİLYON DOLAR
Pablo Picasso’nun Fransız modeli ve sevgilisi Marie-Thérse Walter’i resmettiği Kırmızı-Turuncu Şapkalı Kadın tablosu 40.5 milyon dolara satılarak en pahalı eser oldu.
Eserin 20-30 milyon dolara satılması bekleniyordu.
Koleksiyon, ünlü ressama ait en az 50 yıllık sanat hayatını kapsıyor.