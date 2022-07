Pink Martini, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

Pink Martini grubu, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz’da İstanbul'da konser verecek.

Sympathique, Get Happy, A Retrospective, Hey Eugene, Splendor in the Grass ve Je Dis Oui'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda başarılı albüme imza atan topluluk, Pasion Turca organizasyonuyla konser verecek.

Je Dis Oui ismiyle 2017'de yayımlanan albümlerinde Yıldırım Gürses'in Aşkım Bahardı şarkısını Türkçe yorumlayan topluluk, Türk hayranları kadar tüm dünyadaki sevenlerinin beğenisini kazandı.

"Modern formda müzik"

AA'da yer alan habere göre; kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan topluluğun şarkıları, "La Casa De Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Houseviwes"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

İstanbululara müzik ziyafeti

Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar geniş bir repertuvara sahip topluluk, İstanbul konserinde China Forbes ile Storm Large'ın vokaliyle sahneye çıkacak.