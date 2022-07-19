Petrol
104.63
-1.54%
Euro
18.0292
1.78%
Dolar
17.5824
0.86%
Altın
969.14
1.00%
Borsa
2492
1.67%
Bitcoin
385.566
0.29%
BTXN Coin
7.41
-2.50%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Pink Martini, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

    Pink Martini grubu, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz’da İstanbul'da konser verecek.
    • 19.07.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pink Martini, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

    Sympathique, Get Happy, A Retrospective, Hey Eugene, Splendor in the Grass ve Je Dis Oui'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda başarılı albüme imza atan topluluk, Pasion Turca organizasyonuyla konser verecek.

    Je Dis Oui ismiyle 2017'de yayımlanan albümlerinde Yıldırım Gürses'in Aşkım Bahardı şarkısını Türkçe yorumlayan topluluk, Türk hayranları kadar tüm dünyadaki sevenlerinin beğenisini kazandı.

    "Modern formda müzik"

    AA'da yer alan habere göre; kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan topluluğun şarkıları, "La Casa De Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Houseviwes"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

    Pink Martini, İstanbul da hayranlarıyla buluşacak #1

    İstanbululara müzik ziyafeti

    Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar geniş bir repertuvara sahip topluluk, İstanbul konserinde China Forbes ile Storm Large'ın vokaliyle sahneye çıkacak.


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Öykücülüğe yeni bir soluk getiren Refik Halit Karay'ın ölüm yıldönümü
    Kitap

    Öykücülüğe yeni bir soluk getiren Refik Halit Karay'ın ölüm yıldönümü

    MEB il içi atama tayin sonuç ekranı: Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?
    Eğitim

    MEB il içi atama tayin sonuç ekranı: Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?

    Görüş Bildir