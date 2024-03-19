Pinokyo’nun 141 yıllık hikayesi sahneye taşınıyor arlo Collodi'nin dünya klasiği çocuk masalı 141 yaşındaki Pinokyo, müzikal ile sahneye taşınıyor. Müzikal, Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in şefliğinde ve sanatçı Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığı ile izleyiciyle buluşacak.

DHA

141 yaşındaki küçük ahşap kuklanın masalsı dünyası yeniden canlanıyor. Pinokyo, insan olmanın derinliklerine dair evrensel bir hikâyeyi her yaştan izleyiciye sunuyor.

Pinokyo'nun masumiyeti, merakı ve dönüşüm yolculuğu, Romanya'da doğup İstanbul'da yaşamını sürdüren Bujor Hoinic'in besteleri ve Akasya Asıltürkmen'in anlatımıyla sahneye taşınıyor.

Pinokyo'nun hikayesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor.

Düşündürücü bir deneyim

Bu dramatik anlatımla, Pinokyo, bu temaları güçlü bir şekilde vurgulayarak izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor. Yaklaşık 1 saat sürecek olan müzikal, dört yaş ve üzeri tüm izleyicilere açık olacak.

İlk gösterim 24 Mart'ta

Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar, sevinçler ve zorluklar, 24 Mart ve 2 Haziran’da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahnelenecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)