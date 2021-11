Resmi posteri de geldi! İşte Matrix 4'ün vizyon tarihi

Pandemi nedeniyle çekimleri ve vizyon tarihi sürekli ertelenen 'The Matrix Resurrections'in nihayet vizyon tarihi netleşti.

Kült filmler arasına adını yazdıran Matrix serisinin 3. filminin üzerinden 18 yıl geçmesinin ardından 4. filmin yayınlanacağı tarih de belli oldu.

2003 yılında peş peşe vizyona giren The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions'ın devam filmi olan The Matrix Resurrections, 18 yıl sonra Neo ve Trinity'nin geri dönüşünü müjdeliyor.

Matrix hikayesini yeniden beyaz perdeyle buluşturacak olan The Matrix Resurrections filmi için yeni poster yayınlandı.

MATRİX 4 VİZYON TARİHİ

The Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini ise Lana Wachowski üstleniyor.

YENİ İSİMLER KADRODA

Serinin orijinal hikâyesinde yer alan Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson gibi isimler son filmde de seyircisine merhaba diyecek. Oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler arasında Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Jonathan Groff, Christina Ricci ve Priyanka Chopra Jonas yer alıyor.