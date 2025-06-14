Rize'de 20. Dağ Horozu Şenliği: Yine görünmedi

AA & Ensonhaber

Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyünde düzenlenen şenlikte, Kaymakam Ali Özdaş, Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ile İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç'in de aralarında bulunduğu grup, sabahın ilk ışıklarıyla yaylada dürbünle gözlem yaptı.

DAĞ HOROZU GÖRÜNTÜLENEMEDİ

Ancak katılımcılar, yaklaşık bir saat süren bekleyişe rağmen, sadece Doğu Karadeniz’de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görüntüleyemedi.

"BU YIL DA GÖREMEDİK"

Kaymakam Özdaş, bölge kültürü için büyük önem taşıyan bu etkinliğe uzak yakın demeden katılım sağlanmasının sevindirici olduğunu belirterek, şenliği daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ekşi, dağ horozunun bölgeye özgü, hem turizme hem de doğal hayata önemli katkısı olan bir tür olduğunu vurgulayıp, “Bu yıl da göremedik, umarım gelecek yıl şansımız döner.” dedi.

Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu ise bayram nedeniyle şenliğin ertelendiğini ve yağışlı, sisli hava koşullarının kuşları görmelerine engel olduğunu ifade etti.