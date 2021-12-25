Rize'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi 2 saatte tükenirken, hamsiden yapılan 132 çeşit lezzetli yiyecek, katılımcılara ikram edildi.

Rize Belediyesi tarafından bu yıl '6’ncı Hamsi Festivali' düzenlendi. Sahil etkinlik alanındaki festivalde mangalların yakılması ile uzun kuyruklar oluştu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde öğle saatlerinde başlayan hamsi ikramı ile katılımcılar mangallara yöneldi.

2 SAATTE 2.5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ

Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, 2 saatte 2,5 ton hamsi tüketildi. Hamsi yiyenler, kemençe ve tulum eşliğinde horon oynadı. Festivalde hamsiyle yapılan 132 çeşit lezzet de tadıldı. Mantı, Adana kebap, pizza, sarma, suşi gibi hamsi ile yapılan ürünler arasında en çok hamsili tatlılar dikkat çekti.

Rize'de hamsi festivali - VİDEO

SAHNEDEN TEMSİLİ AĞ ATILDI

Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın da katıldığı programda protokol üyeleri, balık sezonunun bereketli olması için sahneden temsili ağ attı. Karadenizli şarkıcılar Herem ve Ekin Uzunlar'ın da sahne aldığı programa katılanlar, horon oynayarak türkülere eşlik etti.

HAMSİDEN YAPILAN 132 LEZZET TANITILDI

Pandemi sürecinde böyle etkinliğe ihtiyaç olduğunu belirten Belediye Başkanı Metin, “Gençlerin de yoğun katılımı ile güzel bir etkinlik oldu. Hamsi bu yıl bizi biraz erken terk etti ama yakalayabildiklerimizi burada Rizelilere ikram ediyoruz. Ayrıca hamsiden yapılan 132 yeni lezzet katılımcılara tanıtıldı” dedi.

HAMSİLİ BAKLAVA TADILDI

Hamsili baklavadan tadan Nurhan Çilingir, “İlk kez yedim. Ön yargı ile aldım ama bence güzel olmuş, yoğun bir hamsi tadı yok, bence yapılabilir” dedi.

Hamsi ızgara almak için sıraya giren Servet Çeltek, “Kokuyu aldık buraya geldik. Yarım saattir sıradayız, 15 dakika daha bekleriz ama sırasının sonunda harika bir lezzet var, beklemeye değer” diye konuştu.

Fatma Uzun da "Fiyatı son zamanlarda arttı, hamsiye hasret kalmıştık. Hamsiden yapılan bir çok yemek var. Hamsiye doyduk” dedi.