Robert De Niro, ödül töreninde "konuşmam değiştirildi" diyerek kendi metnini okudu ABD'li ünlü sinema oyuncusu Robert De Niro, bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine haber verilmeden çıkarıldığını ifade etti.

AA & Ensonhaber

Hollywood efsanesi Robert De Niro, New York'taki 33. Gotham Ödülleri'nde, "Dolunay Katilleri" adlı filmde birlikte başrol oynadığı Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone'a ödül takdim etmek üzere sahneye çıktığında, özenle hazırladığı konuşmayı okumaya başladı.

Trump'ı eleştirdiği kısmın alınmadığını fark etti

Konuşmasını yarıda keserek "Konuşmamın başı değişmiş, kesilmiş. Bundan haberim yoktu." diyen De Niro, konuşmasında Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine sorulmadan çıkarıldığını belirtti.

BBC'nin haberine göre, daha sonra telefonunu çıkaran ünlü aktör, konuşmasının kesilmemiş halini telefonundan okudu.

"Gerçekler, çirkince değiştiriliyor"

"Tarih, artık tarih değil. Gerçek, gerçek değil ve gerçekler bile alternatif gerçeklerle değiştiriliyor. Komplo teorileri ve çirkinlik tarafından yönlendiriliyor.” diye söze başlayan De Niro, sözlerini şöyle sürdürdü:

Florida'da genç öğrencilere kölelerin kişisel çıkarları için kullanılabilecek beceriler geliştirdikleri öğretiliyor. Eğlence endüstrisi bu iltihaplı hastalığa karşı dirençli değil. Dük John Wayne'in Yerli Amerikalılar hakkında söylediği meşhur söz şöyleydi:



'Bu büyük ülkeyi onlardan almakla yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Yeni topraklara ihtiyaç duyan çok sayıda insan vardı ve Kızılderililer bencilce bu toprakları kendilerine saklamaya çalışıyorlardı.'

"Eski başkan, 4 yılda bize 30 binden fazla yalan söyledi"

Trump'a yönelik eleştirilerinin kesildiği kısmı da okuyan İtalyan asıllı sanatçı,



Yalan söylemek, şarlatanın cephaneliğindeki başka bir araç haline geldi. Eski başkan, dört yıllık görev süresi boyunca bize 30 binden fazla yalan söyledi ve mevcut intikam kampanyasını sürdürüyor. Tüm yalanlarına rağmen ruhunu gizleyemiyor. Zayıflara saldırıyor, doğanın armağanlarını yok ediyor ve saygısızlığını gösteriyor, örneğin Pocahontas'ı hakaret olarak kullanıyor.

şeklinde konuştu.

"Buna nasıl cesaret ederler"

De Niro, konuşmasının "Dolunay Katilleri" filminin arkasındaki Apple stüdyosu ve Gotham Ödülleri yetkilileri tarafından şekillendirildiğini belirtti.

De Niro, "Bunları söyleyeceğim ama Apple'a ve onlara teşekkür ederim, Gotham'lar, Apple, falan filan... Ama yaptıklarından sonra onlara teşekkür etmek istemiyorum. Gerçekten buna nasıl cesaret ederler?” diye sözlerini bitirdi.