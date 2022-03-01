Robert Pattinson'lu 'The Batman' vizyona girdi mi? The Batman konusu ve oyuncuları

Robert Pattinson'ın Kara Şövalye'ye hayat verdiği The Batman, vizyon için geri sayıyor. Peki Batman filmi ne zaman vizyona girecek? İşte The Batman konusu ve oyuncu kadrosu...

2022 yılının en çok beklenen filmlerinden biri olan The Batman için sayılı günler kaldı.

DC hayranlarının dört gözle izleyeceği filmin vizyon tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu, sinema severlerin gündeminde.

Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves tarafından yönetilen The Batman, pandemi nedeniyle birçok kez ertelendi ancak sonunda beyazperdeye çıkıyor.

The Batman filmi, ikinci senesinde suçla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini konu alıyor.

Peki The Batman ne zaman, hangi gün vizyona girecek? The Batman konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar...

THE BATMAN VİZYONA GİRDİ Mİ?

Dünya çapında Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılacak film 2 Mart 2022’den itibaren gösterime girecek.

Türkiye'de ise 4 Mart Cuma günü sinemalarda olacak.

THE BATMAN FİLM KONUSU

Suçluların kalplerine korku salan Batman, olarak 2 yıl boyunca sokakları takip etmek, Bruce Wayne’i Gotham Şehri’nin gölgelerine sürüklemiştir. Şehrin yozlaşmış yetkilileri ve yüksek profilli kişiler ağı arasında yalnızca birkaç güvenilir müttefiki olan - Alfred Pennyworth, Teğmen James Gordon ile Kara Şövalye, kendisini şehir halkı arasında intikamın yegane örneği olarak kanıtlamıştır.

Bir katil, bir dizi sadist entrikayla Gotham’ın seçkinlerini hedef aldığında, bir dizi şifreli ipucu, Dünyanın En Büyük Dedektifini yeraltı dünyasını soruşturmaya gönderir. Batman burada Catwoman olarak da bilinen Selina Kyle, Penguen olarak da bilinen Oswald Cobblepot, Carmine Falcone ve Riddler olarak da bilinen Edward Nashton gibi karakterlerle karşılaşır.

Kanıtlar ve failin planlarının ölçeği netleşirken, Batman yeni ilişkiler kurmalı, suçlunun maskesini düşürmeli ve Gotham Şehri’ni uzun süredir rahatsız eden, gücün ve yolsuzluğun kötüye kullanılmasına adalet getirmelidir.

BATMAN OYUNCU KADROSU

İşte The Batman oyuncuları: