Rock müziğinin efsanesi Jimi Hendrix'in 50 yıl sonra yeni kayıtları bulundu

Dünyaca ünlü rock yıldızı Jimi Hendrix'in bulunan dört demosu (kaydı) müzik ve sanat dünyasını sevindirdi; hayranlarını ise heyecanlandırdı. Yaşamı boyunca önemli klasiklere imza atan Jimi Hendrix, rock müziğinde otoriter isim olarak kabul edilmektedir.

1968 yılında kaydedilen bu nadir kayıtlar, 15 Kasım’da Londra’daki Propstore müzayede evinde satışa sunulacak. Up From the Skies, Ain’t No Telling, Little Miss Lover ve Stone Free gibi şarkıları içeren demoların 261 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Propstore’un kasım ayında düzenleyeceği dört günlük müzayedede, Hendrix’in demolarının yanı sıra 350’den fazla nadide eser müzikseverlerle buluşacak.

HAYATI FİLM OLACAK

Jimi Hendrix'in 1966-1967 yıllarında İngiltere'de geçirdiği ve dünya çapında üne kavuştuğu dönemi konu alan "All Is By My Side", Dublin ve civarında çekilecek.

Başkent yakınlarındaki Bray ve Dun Laoghaire bölgelerinde bazı mekanlar, film için 1960'ların Londrası görünümüne büründürülecek. Birkaç hafta içinde başlanacak çekimlerin 6 hafta kadar süreceği belirtiliyor.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Andre Benjamin, Four Brothers, Be Cool ve Scary Movie 4 gibi filmlerde de rol almıştı.