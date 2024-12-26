Roma'nın 70 dönümlük kompleks hamamı gün yüzüne çıkıyor

AA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında yıl boyunca kesintisiz hale getirildi.

Bakanlığın bütçe, ekip ve teknik ekipman desteği, çalışmalara ivme kazandırdı.

Kazı ekibi, halen antik kentteki tiyatro ve Stadyum Caddesi'nin kesişimindeki Liman Caddesi'nde çalışma yürütüyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Proje koordinatörü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, 2023'ten bu yana Vedius Gimnazyumu, tiyatro, Stadyum ile Liman caddeleri ve Yedi Uyuyanlar Mağarası'nda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Projenin yıl sonu hedeflerine ulaştıklarını vurgulayan Aybek, aralık ayında olmalarına rağmen 70-80 kişilik ekiple çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

LİMAN HAMAMI

Roma imparatoru Titus Flavius Domitianus döneminden kalma kompleks hamam, gimnazyum ve spor alanından oluşuyor. 70 dönümlük araziye yayılan hamamın girişinde, boğa başı oyması ve çiçek motifleriyle süslenmiş çeşme bulunuyor.