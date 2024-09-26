Rönesans dehası Leonarda Da Vinci'nin eserleri Lale Müzesi'nde Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında dunyanın en büyük dehalarından biri olarak kabul edilen Leonardo Da Vinci'nin icatlarından oluşan serginin açılışı 27 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Sergide ünü ressama dair pek çok eser mevcut.

Haber Merkezi

Lale Müzesi'nde Rönesans'ta tek başına devrim yaratan, zamanının dehası, ressam ve mucit Leonardo da Vinci hakkındaki bugüne kadar açılmış en kapsamlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergide yer alan eserlerin büyük bir bölümü İstanbul Lale Vakfı tarafından satın alındı ve sergi sonrası İstanbul’da açılacak Da Vinci Müzesi’nde sergilenmeye devam edilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Da Vinci Vakfı’nın katkıları ile açılan sergide, tarihin en büyük dâhilerinden Leonardo da Vinci’nin 100’den fazla icat modeli yer alıyor.

Sergiye eşlik eden 130’dan fazla belge, kod ve reprodüksiyon ise ziyaretçilere, bu dâhinin eserlerinin ve icatlarının derinliklerine inme fırsatı sunuyor.

Bu koleksiyon, Leonardo da Vinci’nin hayatının ve çalışmalarının modern dünyadaki etkisini gözler önüne seriyor ve onun, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir bilim insanı ve mucit olarak nasıl evrensel bir miras bıraktığını kanıtlıyor.

BUGÜN TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİNDE KÖPÜR GÖREVİ

Leonardo Da Vinci’nin icatları ve tasarımları, günümüzde hava ve uzay mühendisliği ile mekanik ve makinelerin gelişiminde ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Onun hava akımlarını anlama çabası, modern uçak tasarımlarının temelini oluştururken, uzay araçlarındaki aerodinamik prensipler de Da Vinci’nin çalışmalarından etkilenmiştir.

Aynı şekilde, mekanik ve makineler alanında da Da Vinci’nin karmaşık makineleri ve otomatik sistemlere olan ilgisi, endüstriyel mühendisliğin ve otomasyonun gelişiminde etkili olmuştur. Bu bağlamda, Da Vinci’nin geçmişteki çalışmaları, bugünün teknolojik ilerlemesinde önemli bir köprü görevi görüyor.

Sergi 15 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacak.