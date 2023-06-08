Samsun'da 10 bin kapaktan yapılan elbise Guinness'e aday Hemşire ve hastane çalışanları, atık malzemeleri geri dönüştürerek yapılan elbiselerle defile yaptı. Defilede giyilen 10 bin plastik kapaktan oluşan elbise için de Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak.

İHA

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı hazırlıkları çerçevesinde tasarımcı Elif Kılıç'ın “Sıfır Atık Kostüm Defilesi”ni Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların beğenisine sundu.

Hemşire ve hastane çalışanları, atık ve tıbbi malzemelerden oluşan elbiseleri giyerek mankenlik yaptı.

İzleyenlerden tam not alan defile, ayakta alkışlandı.

700 saatte yapıldı

Defilenin ana kostümü olan 10 bin plastik su şişesi kapağından oluşan ‘Kapaklı Kız' elbisesi hakkında bilgi veren tasarımcı Elif Kılıç, şunları söyledi:

Moda endüstrisi, petrol endüstrisinden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri. Maalesef geldiğimiz noktada artan tüketim hızımız nedeniyle doğaya yapmış olduğumuz baskı çok ağır. Bunu ifade etmek istedik. 10 bin kapaktan oluşan bir elbise yaptık. Devamında da türevi olan elbiseler ile defilemizi süsledik. Geri dönüşüme dikkat çekmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir elbise yapmak istedim. 10 bin kapağı 700 saatlik işçilikle elde dikerek, elbiseyi ortaya çıkarttık. Karadeniz Bölgesi'nde insanlar artık atmak yerine biriktirmeyi tercih ediyor. Bunun sonunca katma değer elde ediyoruz. Elde ettiğimiz katma değeri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

"Taşımak çok zor ama gurur vericiydi"

Farkındalık oluşturan kıyafetleri sergilemekten memnun olduklarını ifade eden hastane çalışanı Berrin Bulut, “10 bin kapaktan oluşan elbisem anlam olarak da fiziki olarak da çok ağırdı. Taşımak çok zor ama gurur vericiydi. Hastanemiz adına böyle bir aktivitede bulunduğumuz için mutluyuz. Farkındalık oluşturmaya çalıştık. Ben hastanenin otelcilik hizmetleri müdürüyüm. Defiledeki herkes hastanede farklı alanlarda çalışıyor. Umarım vatandaşlar sıfır atık konusunda sesimizi duymuştur.” şeklinde konuştu.

"Yeşil hayat için çalışalım"

Hemşire Cansel Alisinoğlu ise “Ben hastanede hemşire olarak görev yapıyorum. Hastanemiz yeşil hastane yolunda çalışmalar yapıyor. Ben de bu defilede şaman olarak görev aldım. Gururlu ve mutluyum. Herkesi yeşil bir hayat konusunda çalışmaya davet ediyorum. Atıklara dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz defilede emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz sağlık taraması yapıldı

Defilede ayrıca atık malzemelerden oluşturulan Medusa, Puduhepa, Milenyum, Kızılırmak, Karma, Şaman, Anka Kuşu, Strabon ve Pepuk Kuşu adı verilen atık malzemeler kullanılarak yapılan birçok elbise sergilendi.

Öte yandan stant alanında Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından kurulan alanda vatandaşlara ücretsiz olarak sağlık taraması yapıldı.

Hastane çalışanları mankenlik yaptı

Defile hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta da, şöyle konuştu:

Yeşil hastane olma yolunda hastanemizde oluşturduğumuz komisyonla beraber çalışmalara başlamıştık. Dönüşebilir enerji, enerjinin iyi kullanımı, dönüşebilir materyallerle beraber her şeyin sağlanabileceği yönünde çalışma yaptık. Stilistimizle birlikte defile hazırladık. Hastane çalışanlarımız manken olarak definede yer aldı. Elimizden gelen tüm sosyal sorumluluk projesinde yer alıyoruz. Yeşil hastane uygulamalarına hastanemizde de başladık.

Yeşil hastane...

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri İklim Değişikliği ile mücadelede sağlık sektöründe öncü bir rol oynayarak “İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı”nı hazırlamaya başladı.

Türkiye'de hastaneler arasında bir ilk olan İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı kaliteli sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda çevre dostu uygulamalarla yeşil hastane olmayı da sağlıyor.

Bu kapsamda hastanede atık yönetimi, su yönetimi, enerji verimliliği ve çevreci yönetim politikalarını yeniden gözden geçirip revize edildi.

Projenin amacı

Bugün denizdeki birçok balıkta, hatta anne sütünde dahi bulunan mikroplastiklerin yol açtığı sağlık sorunlarıyla yeşil hastane olarak mücadele etmek için çalışmalar sürdürülüyor.

Hastane, İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı sürecinde şu çalışmaları ele aldı: