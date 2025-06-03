AA & Ensonhaber

Edirne Valiliği öncülüğünde, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin (ESTAB) iş birliğiyle yürütülen Yapay Resif Projesi, Saros Körfezi’nde dalış turizmini canlandırma hedefiyle ivme kazanıyor. Bu kapsamda, İbrice Limanı açıklarında sürdürülen çalışmalarla bölge, su altı meraklıları için adeta bir cazibe merkezi haline getiriliyor.

Projenin odak noktasını, hem su altı yaşamını zenginleştirmek hem de turistlerin ilgisini çekmek amacıyla denize batırılan çeşitli araçlar ve objeler oluşturuyor. Daha önce deniz tabanına indirilen heykeller ve dev bir Airbus A330 yolcu uçağının ardından, şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden çıkarılan M62 T model bir muharebe tankı, Saros’un mavi sularında yeni bir yaşam alanına dönüştü.

Toplamda 8,5 metre uzunluğunda ve 45 ton ağırlığındaki bu zırhlı araç, kıyıdan feribotla taşındıktan sonra, Gökçetepe sahilinin yaklaşık 100 metre açığında, denizin 10 metre altına vinç yardımıyla dikkatle yerleştirildi.

"DÜNYANIN DALIŞ HARİTASINDA YER ALACAK"

Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi’nin sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı dalış noktalarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Özellikle İbrice Limanı’nın bu alandaki önemine dikkat çeken Sezer, geçmişte bölgeye farklı boyut ve türde objeler batırıldığını hatırlattı.

Vali Sezer, son olarak su altına indirilen tankın projeye yeni bir boyut kattığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla tarihi öneme sahip bir tankı Gökçetepe açıklarına batırdık. Amacımız, Saros Körfezi’ni dalış turizminin kalbi haline getirmek. Bu yıl altyapı çalışmalarını tamamlayarak, yerli ve yabancı birçok dalgıçla burayı buluşturacağız. Yapay ve doğal resiflerin bir arada görülebileceği bu alan, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da dalış merkezi olacak.

TURİZM VE EKOSİSTEME KATKI BİR ARADA

Projenin bölgesel etkilerine dair değerlendirmede bulunan Keşan Belediye Başkanı ve ESTAB Başkanı Mehmet Özcan ise, deniz altına kazandırılan her yeni yapının, hem turizme hem de çevreye önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam da, batırılan tankın zamanla mercanlar ve çeşitli deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı haline geleceğini dile getirerek, yapay resif oluşumunun dalış turizmine görsel ve biyolojik çeşitlilik açısından büyük zenginlik katacağını söyledi.

Böylece Saros Körfezi, doğayla uyum içinde kurgulanan bu proje sayesinde hem ekolojik sürdürülebilirliğe hem de bölgesel kalkınmaya öncülük eden örnek bir destinasyon olma yolunda ilerliyor.