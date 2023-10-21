İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'ye 14 gündür ateş yağdırıyor.
Kadın, çocuk ve yaşlıların ağırlıkta olduğu 5 bin kadar sivilin can verdiği saldırılar, ABD ve batılı ülkelerin korumasında devam ediyor.
Vicdanı olan herkes, dini, dili ve aidiyeti fark etmeden bu zulme lanet ederken, maalesef Türkiye'de toplumun içinden çıkmış, sanatçı olduğunu söyleyen şahıslar, merhametten uzak söylemlerini esirgemiyorlar.
Bunlardan biri de oyuncu Elahattin Taşdöğen.
Bir sokak röportajında konuşan Taşdöğen, bir yandan İsrail'i kınadığını söylerken, bir yandan da Filistinlileri ve Arapları yererek şunları ifadeleri kullandı:
"Filistin halkı, bu Araplar bunları hak ediyor"
Yaşanan katliamı kınıyorum, ama bu Filistin halkı, bu Araplar bunları hak ediyor. Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın, mal sahibiyken kiracı oldun. Her şey para değildir. Vatan, eğer kanını döktüysen vatandır. Bizim başımızda bir Atatürk vardı. Onların yok, keşke olabilseydi. Bütün Arap toplulukları nerede? Neden Filistin'e yardım etmiyorlar? Irkçı değilim, ama Araplardan nefret ederim. Allah oradakilerin yardımcısı olsun. Sokağa çıkıp da Mehmetçik Gazze'ye diyenler öncelikle buyursunlar, kendileri gitsinler. Orada bir savaşsınlar. Ki askere bile gitmiş değildirler. Ama beni ilgilendiren bir olay olursa, kanımın son damlasına kadar kendi ülkemde bayrağımı, toprağımı savunur, savaşırım.
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