Selahattin Taşdöğen: Filistin halkı bunu hak ediyor Oyuncu Selahattin Taşdöğen, İsrail'in Gazze'de yaptığı sivil katliamla ilgili "Bir bakıma bu Filistin halkı bunu hak ediyor. Topraklarını sattılar. Araplardan nefret ederim zaten." sözlerini sarf etti.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'ye 14 gündür ateş yağdırıyor.



Kadın, çocuk ve yaşlıların ağırlıkta olduğu 5 bin kadar sivilin can verdiği saldırılar, ABD ve batılı ülkelerin korumasında devam ediyor.



Vicdanı olan herkes, dini, dili ve aidiyeti fark etmeden bu zulme lanet ederken, maalesef Türkiye'de toplumun içinden çıkmış, sanatçı olduğunu söyleyen şahıslar, merhametten uzak söylemlerini esirgemiyorlar.

Bunlardan biri de oyuncu Elahattin Taşdöğen.

Bir sokak röportajında konuşan Taşdöğen, bir yandan İsrail'i kınadığını söylerken, bir yandan da Filistinlileri ve Arapları yererek şunları ifadeleri kullandı:

"Filistin halkı, bu Araplar bunları hak ediyor"