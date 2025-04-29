Selami Şahin'in hayatı belgeselde izleyiciyle buluşacak

Gelecek yıl 60. sanat yılını kutlayacak Selami Şahin'in eserlerinin hikayesi ve yaşamı, sanat dünyasından arkadaşlarının görüşleriyle belgeselde ele alınacak.

Sosyal medya hesabında belgesele dair açıklamada bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"BELGESEL HAZIRLIYORUZ"

"Sevgili dostlarım, sevenlerim, sizlerle hayatımın çok özel bir anını paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. 2026 yılında 60. sanat yılımı kutlarken, bu anlamlı yolculuğu bir belgeselle taçlandırıyoruz. Hayatım boyunca yaşadıklarımı, müzikle geçen yolculuğumu, biriktirdiğim anıları, dostlukları ve sahne arkasındaki hikayeleri anlatan bir belgesel hazırlıyoruz.