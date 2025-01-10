Selimiye Camisi, 2024'te 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

AA

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021'in Kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar devam sürüyor.

Restorasyon sırasında ibadete ve ziyarete açık tutulan cami, geçen yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi çekti.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Edirne'nin Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu ve İstanbul'un fetih hazırlıklarını yaptığı şehir olduğuna da anlatan Aksu, "Edirne'yi önemli kılan faktörlerden birisi de şüphesiz ki tarihi ve kültürel zenginlikleridir. Bunların başında da Eski Cami, Üç Şerefeli ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye takdim ettiği şaheser Selimiye Camisi'dir." dedi.

Aksu, camilerin şehirlerin kalbi olduğunu dile getirdi.

Selimiye Camisi'nin de Edirne'nin kalbi olduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ VAR"

"Başta Selimiye Camisi olmak üzere bütün camilerimiz Beytullah'ın, Mescid-i Haram'ın yani Kabe'nin şubesidir. Tabi Selimiye Edirne için çok önemli. Üç yılı aşkın bir zamandır restorasyonu devam ediyor. Buna rağmen başta Balkanlar olmak üzere gerek yurt dışından gerekse yurt içinden çok sayıda ziyaretçi aldı."