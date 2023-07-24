Şener Şen Zengin Mutfağı oyunu ile Türkiye turnesine çıkıyor Türk sinemasının usta isimlerinden 81 yaşındaki oyuncu Şener Şen'in rol aldığı Zengin Mutfağı oyunu yeniden farklı şehirlerde seyircilerle buluşacak.

AA

Türkiye turnesine başlayacak olan oyun, uzun bir aradan sonra Denizli, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana'da sahnelenecek.

Zengin Mutfağı ilk kez 1978'de İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. İlk sahnelediği yıldan tam 40 yıl sonra, 2018 yılında usta sanatçı Şener Şen'in Lütfü Usta karakteriyle başrolünde yer aldığı oyun her gösterimini kapalı gişe oynuyor.

Filme uyarlandı

Vasıf Öngören'in dönemin olaylarını eğlenceli biçimde kaleme aldığı eser, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlandı, beyazperdeye de uyarlandı.

Şener Şen'in yanı sıra Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği oyunun konusu şöyle...

Zengin bir ailenin mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasının konu alındığı oyunda, evin sadık hizmetlileri gelişen olaylar karşısındaki kayıtsız kalmayacak ve toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.