Sevdiyseniz: 'Kuş Uçuşu' tadında 12 dizi

Z kuşağının manipülasyon yeteneğine dikkat çeken Netflix yapımı dizi Kuş Uçuşu, izleyici tarafından sevildi. Benzerlerini arayanlar için Kuş Uçuşu tadındaki yapımları sıraladık...

Netflix gündeminin ilk sıralarında günlerdir "Kuş Uçuşu" yer alıyor...

Ay Yapım imzalı Netflix orijinal Türk dizisi Kuş Uçuşu geçtiğimiz günlerde 8 bölüm olarak ilk sezonunu yayınlandı.

Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in yer aldığı yapım, ilgiyle karşılandı.

Netflix tanıtımında Kuş Uçuşu dizisinin konusu şu cümlelerle anlatılıyor:

"Deneyimli, idealist bir haberci. “Biri olmaya” can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?"

Nejat İşler'in dış sesiyle bir hâkimiyet mücadelesi biçiminde öykülediği dizi, başarılı ve ünlü haberci Lale Kıran'ın peşine takılan Aslı ile çekişmesine işliyor.

Diziyi bir solukta bitirenler, benzeri dizi ve filmleri araştırmaya da başladı. İşte "Kuş Uçuşu" tadında öneriler...

The IT Crowd

Dizi bir şirketin bodrum katında çalışan, bilgisayarları bozulmadıkça kimsenin hatırlamadığı bir IT ekibinin başına getirilen, bilgisayarlar konusunda hiçbir fikri olmayan Jen2in ekibe katılmasıyla sosyalleşmeye ve görünür olmaya başlayan ekibin marelarını konu alıyor.

Mad Men

“Kim olduğunuzun, ne istediğinizin ya da neyi sevdiğinizin hiçbir önemi yok. Her şey elinizdekini nasıl pazarladığınızla alakalı.” The Sopranos’un Emmy ödüllü yazar ve yapımcılarından Matthew Weiner’ın yönetmenliğinde ortaya çıkan Mad Men, 1960’ların başlarında, reklamın altın çağında, piyasanın dahi çocuklarını konu alıyor.

Suits

Çok zeki ve inanılmaz bir fotografik hafızaya sahip ancak hukuk fakültesini bitirememiş olan Mike Ross, Manhattan’ın en iyi avukatlık bürosunda şehrin en iyi avukatı Harvey Spencer’ın yanında işe başlar. Doğal zekası ve inanılmaz hafızası ile Mike geçimini diğer kişilerin yerine LSAT sınavlarına girerek sağlamaktadır. Harvey Specter Mike’ı işe almasına karşın Mike’ın üniversite eğitimini tamamlamamış olması ve şirketin yalnızca Harvard mezunlarını kabul etmesi ikiliyi Mike Harvard mezunuymuş gibi davranmaya iter.

Girlboss

Girlboss, ünlü moda markası Nasty Gal’ın kurucusu Sophia Amoruso’nun kendi hayatını anlattığı New York Times çok satan kitabı #Girlboss’tan ilham alınarak hayata geçirildi. Dizi, Amoruso’nun ebay’de ikinci el vintage kıyafetler satarak başlayan ve milyonlarca dolarlık bir markaya dönüşen Nasty Gal’ın hikayesini konu alıyor.

House of Lies

Büyüleyici, hızlı konuşan Marty Kaan ve onun çatlak yönetim danışmanları ekibi, güçlü CEO'ları etkilemek ve bugün kurumsal Amerika'nın bu sert, saygısız hicivinde büyük anlaşmalar yapmak için kitaptaki her kirli numarayı kullanıyor.

Scandal

Eski Beyaz Saray İletişim Direktörü, kendi kriz yönetimi şirketini kurar ve sırları olanın sadece müşterilerin olmadığını anlar. Bu yeni açtığı şirket ile asıl müşterileriyle tanışacak ve hiç olmadık sorunlarla uğraşacaktır.

Behind Her Eyes

Bir oğlu olan bekar bir anne olan Louise, bir psikiyatristin ofisinde yarı zamanlı bir işe giriyor. Patronuyla bir ilişkiye başlayan Louise aynı zamanda patronunun karısıyla beklenmedik bir arkadaşlık kurar.

Glow

1980'lerde Los Angeles'ta bir güreş organizasyonu için sahne alan bir grup kadının kişisel ve profesyonel yaşamlarına bir bakış atan dizi, bu kadınların mücadelesini ve yaşadıklarını en gerçekçi şekilde anlatıyor.

Big Little Lies

Prestijli bir ilkokuldaki üst sınıf annelerin görünüşte mükemmel olan hayatları, bekar bir annenin Kaliforniya'daki şirin sahil kasabasına taşınmasıyla cinayet noktasına varır. Yıllar önce yaşadığı ve atlatamadığı bir olayın intikamı için dönen genç anne, aradığı kişinin aslında çok yakınında olduğunu fark edecektir.

Ufak Tefek Cinayetler

Lisenin üç popüler kızı, dördüncü kıza şaka yaparak öğretmeniyle birlikte liseden atılmasına neden olur. 20 yıl sonra daha iyi şartlardaki hayatlarında tekrardan bir araya gelen bu dörtlü, şimdi geçmişle hesaplaşmak zorundadır.

Umutsuz Ev Kadınları

Beş ev kadınının, birbirleriyle olan ilişkileri ve ailelerini konu alan dizi, Desperate Housewives uyarlaması! Bir arkadaşlarının ölümü üzerine konuyu araştırmaya başlayan kadınlar, başlarına umulmadık dertler açarlar.

Menajerimi Ara

İstanbul'daki bir yetenek ajansında çalışanlar, yıldız müşterilerini mutlu etmek ve işlerini ayakta tutmak için mücadele etmektedir. Temsilciler, kişisel ve profesyonel yaşamlarını harmanlayan koşullarda bir durumdan diğerine geçiş yapacaktır.