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    Siirt'in meşhur al şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi

    Şal şepik kumaşı, yapılan başvuru neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
    • 18.10.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:09
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    Siirt'in meşhur al şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi

    Siirt'in meşhur şal şepik kumaşının tescillenmesi için yapılan girişimler olumlu sonuçlandı. Gerekli çalışmaların ardından hazırlanan dosya, 24 Ağustos 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunuldu.

    AA'da yer alan habere göre; Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili kurumların incelemeleri sonucu şal şepik kumaşına, 14 Ekim'de coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

    Siirt in meşhur al şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi #1

    Siirt in meşhur al şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi #2

    Siirt in meşhur al şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi #3

    Siirt in meşhur al şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi #4

    Kumaşın coğrafi sınırı

    Kumaşın coğrafi sınırının Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van olduğu bildirildi.


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