Sinema tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler (15-22 Ekim 2021)

Beyaz perdenin yeni yapımlarını merak edenler haftalık vizyonu inceliyor. Peki vizyonda hangi filmler var? İşte 15-22 Ekim haftası vizyona girecek olan yapımlar...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu haftadan itibaren 2'si yerli olmak üzere 7 film seyircisiyle buluşacak.

"Venom: Zehirli Öfke 2" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Fransız yapımı "Fanteziler" komedi severlerle buluşacak.haftanın yerli korku filmi "Ceberruh" merakla beklenenler arasında.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

SON DÜELLO

Yönetmen Ridley Scott

Senarist Nicole Holofcener, Matt Damon

Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

Orijinal adı The Last Duel

Norman (Normandiya'da yaşayan Frenk ve İskandinav kökenli halk) şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le Gris, Carrouges'in karısına tecavüz etmek suçundan yargılanıyordur. Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz etmek üzere Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2

Yönetmen Andy Serkis

Senarist Kelly Marcel, Todd McFarlane

Oyuncular: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams

Orijinal adı Venom: Let There Be Carnage

Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı "Venom" filminin 2. devam halkası olan yapımda başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ve Shriek'in Venom ile mücadelesi konu ediliyor. Vücudunu paylaştığı Venom ile yaşamaya alışmaya çalışan Eddie Brock, artık eski hayatına geri dönmek ister. Venom tüm gününü kötü adamları döverek ve muazzam açlığını tatmin ederek geçirmek isterken, Eddie bir gazeteci olarak kariyerine yeniden başlamak için mücadele eder. Eddie, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ile röportaj yaparak kariyerini alevlendirmeyi planlar. Ancak onunla iletişime geçmesi Eddie'nin kendisini beklenmedik maceraların içinde bulmasına neden olur.

CADILAR BAYRAMI ÖLDÜRÜR

Yönetmen David Gordon Green

Senarist Scott Teems, David Gordon Green

Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

Orijinal adı Halloween Kills

Laurie Strode, maskeli canavar Michael Myers’ı evinin bodrumunda kızı Karen ve torunu Allyson ile kafese kapatop ateşe verdiklerinde içine düştüğü kabusun artık sona erdiğini düşünür. Sonunda hayatını karartan kişiyi öldürdüğünü düşünen Laurie, hayati önem taşıyan yaralarıyla hastaneye gider. Ancak Michael, hayatta kalmayı başarmıştır. Michael'in yeniden kan dökme ritüeline başlamasıyla Laurie, yeniden büyük bir savaşa hazırlanır. Michael’ın ilk saldırısından kurtulanlardan oluşan gruba katılan Laurie, Karen ve Allyson, Michael’ı sonsuza dek yakalamak üzere harekete geçer.

FANTEZİLER

Yönetmen Stéphane Foenkinos, David Foenkinos

Senarist Stéphane Foenkinos, David Foenkinos

Oyuncular: Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia

Orijinal adı Les Fantasmes

Fanteziler, hayatlarının saklı kalmış taraflarını keşfedip, fantezileriyle yüzleşen altı çiftin hayatına odaklanıyor. Fanteziler sayesinde mutluluğu yeniden keşfeden altı çifte odaklanılan filmde, roleplay, cinsel perhiz, teşhircilik gibi konular ele alınıyor.

FATE

Yönetmen Kazuto Arai

Orijinal adı Fate/Grand Order The Movie Divine Realm Of The Round Table: Camelot Paladin; Agateram

Fate/Grand Order The Movie, gezgin bir şövalye olan Bedivere'nin hikayesini konu ediyor. Takvimler Kudüs'te MS 1273'ü gösterdiğinde, gezgin bir şövalye olan Bedivere artık yolculuğunun sonuna ulaşır. Üç büyük gücün savaştığı Kutsal Topraklar çöle dönmüş, insanlar evlerinden olmuştur. Aslan Kral'ın gerçek niyetini uygulamasından korkan Bedivere ve arkadaşları, bu durumun önüne geçmek için kutsal Camelot şehrine doğru ilerlemeye karar verir.

CEBERRUH

Yönetmen Buğra Kekik

Senarist Buğra Kekik

Oyuncular: Erkan Çelik, Hülya Diken, Meriç Akay

Ceberruh, korkunç olayların yaşandığı bir yere kamp yapmaya giden bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Kamp tutkunu olan 5 yakın arkadaş, daha önce görmedikleri bir yerde tatil yapmaya karar verir. Yeni kamp alanları, önceden tercih ettikleri yerlere göre oldukça farklıdır. Grubun kamp yapacakları alanda 1 sene önce bir grup vahşice öldürülmüştür. Kamp alanı hakkında öğrendikleri ekibi huzursuz etse de tatillerini yapmaktan vazgeçmezler. Son anda 5 kişilik gruba yabancı birinin dahil olması ise işlerin karışmasına neden olur. Grubun tatilleri daha öncekiler gibi güzel mi geçecek yoksa tatilleri kabusa mı dönecektir?

HEP YEK 4: BELA OKUMA ALTAN

Yönetmen Özgür Bakar

Senarist Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar

Oyuncular: İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu

Beladan uzak duramayan Altan ve isim benzerliğiyle mevzuya dahil olan Gürkan, bu sefer daha büyük bir bela olan Ali Kaptan'a bulaşır. Şeytan'ın yeryüzündeki gölgesi olarak nam salan Ali Kaptan'ın kendisine has işkence yöntemleri vardır. Başına gelen olaylardan sıyrılmaya çalışan ikili, uçkur belasına kendilerini daha beter durumların içinde bulur. Ali Kaptan'a hayatları pahasına borçlanan ikiliyi, Gürkan'ın aşiret reisi olan dayısı Ferruh kurtarmaya çalışacaktır.