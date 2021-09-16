Sinema tutkunlarına: Vizyona giren filmler (17-24 Eylül)

Sinema dünyasını takip eden film tutkunları salonların yolunu tutmaya başladı. Peki vizyonda hangi filmler var? İşte 17-24 Eylül haftası vizyona girecek olan yapımlar...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu haftadan itibaren 2'si yerli 7si yabancı olmak üzere 9 film seyircisiyle buluşacak.

Vizyona girecek filmler arasında "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Uyarlama Senaryo" olmak üzere Oscar'da iki dalda ödül alan Florian Zeller'in filmi "Baba" filmi dikkat çekerken aynı zamanda çocuklara hitap eden "Patron Bebek" serisinin ikinci filmi olan "Patron Bebek 2: Aile Şirketi" de beyaz perdede yerini alacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

VİZYONDA BU HAFTA 17-24 EYLÜL 2021

BABA

Yönetmen Florian Zeller

Senarist Florian Zeller, Christopher Hampton

Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Orijinal adı The Father

Baba, yaşlılığı ile başa çıkmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. 80 yaşında huysuz bir adam olan ve yaşlılığın etkilerini gün geçtikçe daha çok hisseden Anthony, bu süreçte yanında olmaya çalışan kızının tüm yardımlarını reddeder. Ancak zamanla Anthony’nin gerçeklik algısının sarsılmaya başlaması ve kızının da günlük olarak onu ziyaret edememesi üzerine bir yardımcı bulmak zorunlu hale gelir. Hafıza problemleri yaşayan Anthony, sevdiklerinden, kendi zihninden hatta gerçekliğinden şüphe duymaya başlar.

ÖLÜMCÜL LABİRENT: ŞAMPİYONLAR TURNUVASI

Yönetmen Adam Robitel

Senarist Will Honley, Maria Melnik

Oyuncular: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Thomas Cocquerel

Orijinal adı Escape Room: Tournament of Champions

Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası, hapsedildikleri ölümcül laberintten kurtulmaya çalışan bir grubun hikayesini konu ediyor. Zoey ve Ben, kurtulmayı başardıkları oyuna kendilerini hapseden kişiyle yüzleşmek ve mücadele etmek isterler. Öğrenirler ki ölümcül oyunun yapım şirketi Manhattan'dadır. Zoey ve Ben bir saldırı planı yapar ancak planları suya düşer. Yeniden aynı kişiler tarafından kaçırılan ikili, kendilerini bir bulmacanın içerisinde bulurlar. Çok geçmeden girdikleri vagondaki tüm yolcuların, daha önce bu oyundan kurtulan kişiler olduğunu fark eden Zoey ve Ben, kurtulmak için yeni tuzakları aşmaya çalışır.

PATRON BEBEK 2 : AİLE ŞİRKETİ

Yönetmen Tom McGrath

Senarist Michael McCullers, Marla Frazee

Oyuncular: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris

Orijinal adı The Boss Baby: Family Business

Artık birer yetişkin olan Tim ve kardeşi Ted, zamanla birbirlerinden uzaklaşmıştır. Farklı yönlere savrulan iki kardeşten Tim evlenmiş ve bir çocuk babası olmuştur. Ted ise koruma fonu CEO’sudur. Süper anne Carol, süper zeki kızları Tabitha ve süper şirin yeğenleri bebek Tina ile birlikte banliyöde yaşayan Tim, hayatından oldukça memnundur. Amcası Ted’i örnek alan, onun yolundan gitmek isteyen Tabitha, gittiği Prestijli İleri Çocukluk Dönemi Acorn Merkezi’nde sınıf birincisidir. Ancak Tim kızının çok çalışmasından pek de memnun etmez çünkü çocukluğunu kaçırdığunu düşünür. Bu sırada bebek Tina, Tabitha’nın gittiği okulun ve kurucusu olan Dr. Armstrong’un karanlık sırları olduğunu öğrenir. Tina’nın bu sırları ortaya çıkarmak üzere BabyCorp için gizli bir görevde olduğunu açıklamasıyla Tim ve Ted yeniden bir araya gelmek zorunda kalır.

BELALI KARAKOL

Yönetmen Joe Carnahan

Senarist Joe Carnahan, Kurt McLeod

Oyuncular: Gerard Butler, Frank Grillo, Ryan O'Nan

Orijinal adı Copshop

Belalı Karakol, küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşa odaklanıyor. Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.

KARANLIKTAKİ ÇIĞLIK

Yönetmen Diego Savignano

Senarist Nicolas Onetti, Diego Savignano

Oyuncular: Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernández

Orijinal adı Dark Web: Descent Into Hell

Karanlıktaki Çığlık, Dark Web'in derinliklerine erişmeye çalışan bir genç yaşadıklarını konu ediyor. Dark Web, İnternet'in geleneksel arama motorları tarafından erişilemeyen büyük kısmıdır. Uzmanlar arama motorları üzerinden erişilebilen içerim %1'inden daha az olduğu tahmin etmektedir. "Ludovico 122" adındaki genç bir YouTuber Dark Web'in sekizinci seviyesine ulaşmaya çalışır. Bu süreci izleyicileri için kayıt altına alan genç, hayatını değiştirecek korkunç sürprizlerle karşılaşır.

KİMETSU ORKESTRASI KONSERİ

Senarist Koyoharu Gotouge

Orijinal adı Kimetsu Orchestra Concert

Anime görüntülerinin yer aldığı konserde, Tokyo Filarmonik Orkestrası'nın canlı müziği eşliğinde Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba hikâyesini yeniden yaşayabileceksiniz.

ELMALAR

Yönetmen Christos Nikou

Senarist Christos Nikou, Stavros Raptis

Oyuncular: Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou

Orijinal adı Mila

Elmalar, hafızalarını kaybeden insanlara yeni bir kimlik kazandırılan bir programa katılan bir adamın hikayesini konu ediyor. Dünya, ani bir bellek yitimine neden olan gizemli bir salgının etkisi altındadır. Orta yaşlarında bir adam olan Aris kendisini geçmişini hatırlamayan ve yakınlarına ulaşılamayan hastalara yeni bir kimlik inşa etmelerini amaçlayan bir programın içinde bulur.

AMACI OLMAYAN GRUP

Yönetmen Ali Tanrıverdi

Senarist Ali Tanrıverdi, Murat Şeker

Oyuncular: Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak

Amacı Olmayan Grup, hayatta hiçbir amacı olmayan genç bir adamın hayatına odaklanıyor. Çetin ailesinin oğlu Onur, hayatta amacı olmayan bir adamdır. Onun yakın arkadaşı olan Sercan'ın da Onur'dan pek farkı yoktur. Hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşayan Onur ve Sercan, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçer. Sercan’la birlikte sosyal medya üzerinden "amacı olmayan grup” adında bir safya kuran Onur, kısa sürede büyük bir başarı elde eder. Grup kısa sürede duruma olmayanlara yardım edilen bir topluluk haline gelir. Ancak bu başarı Onur'un değişmesine neden olur. Gruptan bazı kızları atan Onur'un, Sercan ile de arası bozulur.

AZUBEL

Yönetmen Fatih Gülaydın

Senarist Fatih Gülaydın

Oyuncular: Mert Uzunmehmet, Önem Pişkin, Alp Taş

Azubel, korkunç durumlarla karşılaştıkları evden kurtumaya çalışan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Bir psikolog olan Serkan, Youtube üzerinden seanslar yapmaktadır. Doğaüstü olaylara inanmayan Serkan'ın hayatı, bir gün bir takipçisinin doğaüstü olayların olmadığını kanıtlaması için kendisine bir adrese gitmesini söylemesiyle altüst olur. Takipçisinin isteğini kabul eden Serkan, nişanlısı Ece ile birlikte adrese gider ve karşılarına bir ev çıkar. Evin içerisine girdikten sonra tuhaf olaylarla karşı karşıya kalan Serkan ve Ece, çok geçmeden evde yalnız olmadıklarını fark ederler. Serkan ve Ece, evden sağ çıkmanın yolunu bulabiliecek midir?