Sinemalarda bu hafta 19 Kasım 2021: Vizyona giren 10 yeni film

Her hafta yeni filmleri ağırlayan beyaz perde, sinema tutkunlarıyla yapımları buluşturuyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın 10 yeni filmi...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 12 Kasım Cuma'dan itibaren 4'ü yerli olmak üzere 10 yeni film seyircisiyle buluşacak.

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı yılın en çok merak edilen ve heyecanla beklenen filmlerinden "Spencer" bu hafta izleyici karşısına çıkıyor.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

KRAL RICHARD: YÜKSELEN ŞAMPİYONLAR

Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar, tenis kortlarında birer yıldız haline gelen Venus Williams ve Serena Williams'ın babaları Richard Williams'ın, profesyonel hayatı ve kızları ile olan ilişkisini konu ediyor.

Richard Williams, kızları Venus ve Serena'nın adını tarihe yazmak için elinden geleni yapan bir babadır. Richard'ın 78 sayfalık yoğun planı doğrultusunda Serena ve Venus, California'nın ihmal edilmiş tenis kortu Compton'da her türlü zorluğa karşı, yağmur çamur demeden antrenman yapar. Kızları için elinden geleni ardına koymayan babalarının sarsılmaz kararlılığı ve annelerinin dengeli bakış açısı sayesinde Serena ile Venus, tüm ön yargılara karşı meydan okur.

SPENCER

Spencer, 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor.

1991 yılında İngiltere Kraliyer ailesi Noel tatilini Sandringham Köşkü'nde geçirmeye karar verir. Her şey yolunda gözükür ancak Lady Diana mutsuzluğunu saklamaya çalışır. Dışarıdan gözüken şaşalı yaşamın içine hapsolan Diana, Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna geldiğini düşünür ve 1991 Noel tatilini Kraliyet içinde geçirmek istediği son günleri olmasına karar verir.

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya, kasabayı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışan bir grup gencin hikayesini konu ediyor.

Bekar bir anne olan Callie, mali zorluklarla mücadele etmektedir. Geçimlerini sağlamakta zorlanan Callie, çocukları Trevor ve Phoebe ile birlikte ölen babasından kalan eski eve taşınmak zorunda kalır. Yeni hayatlarından pek memnun olmayan Trevor, çok geçmeden evde büyükbabasının mirasıyla ilgili büyük bir sırrı keşfeder. Büyükbabasının eşyalarının arasında onun Hayalet Avcıları’nın üyesi olduğunu gösteren ekipmanlar bulan Trevor, Phobe ve yeni arkadaşları ile birlikte bulduklarını kurcalarken kasabanın altında uyuyan bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olur.

MUALLİM

Muallim, sürgüne gönderildiği kasabada öğretmenlik yapan bir adamın hayatına odaklanıyor.

20. yy başlarında geçen filmde, genç bir adam olan Ali, devlet tarafından mühendislik eğitimi alması için Fransa’ya gönderilir. Eğitimini almasının ardından kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali, katıldığı bir Jön Türk toplantısında tutuklanır. Bir kasabaya sürgün edilen Ali, burada öğretmenlik yapmakla görevlendirilir. Kasabada cahil olarak gördüğü insanlarla yaşamak zorunda kalan Ali, bu süreçte küçümsediği değerlerle yüzleşir.

CEHENNEM KAPISI

Cehennem Kapısı, yaşadığı kazanın ardından umutsuzca kayıp olan oğlunu arayan bir annenin hikayesini konu ediyor.

Genç bir kadın olan Cecilia, oğluyla birlikte korkunç bir trafik kazası geçirir. Kaza sonrasında yaşananları hatırlamayan Cecilia, aradan geçen üç günün ardından umutsuz bir şekilde oğlunu aramaya başlar. Aramalarını ilerlettikçe Cecilia, polis dosyalarında vahşi av olarak geçen tesadüflerle karşılaşır. Bu süreçte genç kadın, katliamın sorumlusu olan dindar bir adamla karşı karşıya kalır. Cecilia adamı deli olarak görürken, adam için de Cecilia büyük bir düşmandır.

AŞK YOLUNDA

Aşk Yolunda, üzerindeki şanssızlıktan kurtulmak için türlü yollar deneyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Hayatı boyunca yaşadığı talihsizliklerden bıkan Bade, falcılar, terapiler ve daha birçok farklı yöntemle üzerindeki kara bulutlardan kurtulmaya çalışır. Bir türlü çözüm bulamayan Bade, yaşadığı talihsizliklerin nedenini geçmişinde aramaya karar verir. Bunun için bir yolculuğa çıkan Bade'nin bu süreçteki en büyük yardımcısı kendisi gibi şanssızlıkların peşini bırakmadığı Yusuf olur. İkili, bu yolculukta türlü maceralarla karşı karşıya kalır.

YAN ETKİ

Yan Etki, hastalığına çare olsun diye aldığı ilacın yan etkisiyle hayatı alt üst olan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Cem ve arkadaşları, karanlıklık işlerle uğraşan bir takım insanlar için biyolojik silah geliştirir. Onlar bu süreçte Cem'in hastalığına çare bulurlar. Ancak ilacın bir takım yan etkileri de vardır. İlacın özel güçler kazandırdığını fark eden karanlık insanlar, formülü ele geçirmeye çalışır. Bu sırada ilacın yan ekisinden dolayı paranoyaklaşan Cem, arkadaşlarının kendisine kazak attığına inanarak İstanbul'dan kaçar.

ECİNNİ 3: ISSIZ ÇIĞLIK

Ecinni 3: Issız Çığlık, gördüğü varlıkların ne olduğunu öğrenmeye çalışırken korkunç durumlarla karşılaşan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Bir süredir yaşadığı nörolojik rahatsızlıktan muzdarip olan Zeynep, unutkanlık yaşamaya başlar. Aynı zamanda birtakım varlıklar gören Zeynep, bunların hastalığına bağlı olup olmadığına anlam veremez. Gördüğü varlıkların Ecinniler aleminden olabileceğinden şüphelenen Zeynep, bunu öğrenmek için yola koyulur. Ancak bu sırada Zeynep’in 6 yaşındaki kardeşi Elif, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Aile Elif’in kaybolmasıyla büyük bir yıkıma uğrar. Ancak onları daha korkunç bir şey beklemektedir.

PİŞİRİCİLER

Pişiriciler, yıllarca yer altında kaldıktan sonra insanların arasına karışan Elflerin hikayesini konu ediyor.

Elfler, yıllarca yer altında yaşayıp, insanlarla etkileşim kurmaktan kaçındı. Ancak hayat dolu Elf kızı Helvi, bu duruma artık bir son vermek ister ve iki arkadaşıyla birlikte insanların arasına, yeryüzüne çıkmaya karar verir. Bir takım maceralar yaşayan Helvi, huysuz bir pasta şefi olan Theo'yla dostluk kurar. Onun Theo ile kurdupu dostluk, kendisine ve diğer Elflere hayatlarındaki gerçek amacı keşfetmelerini sağlar.

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI

Dünyanın En Kötü İnsanı, Julie adında genç bir kadının hayatına odaklanıyor.

Yakında 30 yaşında olacak olan Julie'nin aşk hayatı pek yolunda değildir. 45 yaşındaki çizgi roman yazarı Aksel ile birlikte yaşayan Julie, onun hayatını yaşadığını hisseder. Ailesinin beklentileri ve Aksel'in çocuk arzusunun yükünü taşıyamayan Julie, sürekli değişen hayallerinin peşinden koşmaya devam eder. Onun hayatı, genç ve yakışıklı Eivind ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.