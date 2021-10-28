Sinemalarda bu hafta: Vizyona giren 10 yeni film

Her hafta yeni filmleri ağırlayan beyaz perde, sinema tutkunlarıyla yapımları buluşturuyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın yenileri...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu haftadan itibaren 6'sı yerli olmak üzere 10 yeni film seyircisiyle buluşacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

SAKLI YÜZLER: BOSNA

Yetimhanede büyüyen Haris, 1991-1995 yılları arasında gerçekleşen Yugoslavya iç savaşında, Sırpların Srebrenica’ya başlattığı Krivaya 95 Harekatı'nda Sırp ordusuna bağlı Çetnik Paramiliter Akrepler grubunda yer alır. Bosna ordusundaki komutan Mirsad’a bilgi sızdırıp Sırp baskınlarını önlemeye çalışan Haris, çocukluk arkadaşlarının savaşta öldürülmesine, yapılan işkencelere daha fazla tahammül edemez ve Bosna ordusuna katılarak Mirsad ve Zahir ile beraber aynı cephede savaşır.

Savaş sırasında Mirsad sevdiği kadını, Zahir ise kardeşini kaybeder. Aradan geçen 15 sene sonrasında Haris ve Mirsad, suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi için uğraşır. Bu sırada uluslararası savaş suçluları mahkemesinde araştırma görevlisi Laura ve savaşta ailesini kaybetmiş olan avukat Nermina, Haris'i bulur ve ona savaş suçlularıyla ilgili bilgilerinin olduğunu söyler.

Bu durum üzerine Haris, Mirsad ve Zahir, Srebrenica’da soykırım suçunu işlemiş Çetnikleri bulmak için amansız bir mücadeleye girişir.

ZORAKİ MİSAFİR

Zoraki Misafir, artık eskisi kadar popüler olan işlere imza atmayan bir medya patronunun son bir program deneyimiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Harun, sayısız televizyon programının yapımcılığını üstlenen bir yapımcıdır. Ancak onun yaptığı işler zamanla popülerliğini kaybetmiştir.

Yeniden zirveye çıkmak isteyen Harun, bu amaçla yurt dışından uygun fiyata bir format satın alır. Yeni programı için aranan tek şey salak birini bulmaktır ve asistanı Yeşim tesadüfen aradıkları kişiyi bulur. Saf ne naif bir genç olan Peyami tam da halkın seveceği biridir. Bu sırada Harun, iş insanı olan Osman Koral'dan beklenmedik bir teklif alır.

Osman Koral'ın şirkete ortak olmayı istemesiyle Harun ihtiyacı olan maddi desteği bulmuş olur. Anlaşmayı sağlamak için bir akşam yemeği organize eden Harun, Peyami'nin de bir yanlış anlaşılma sonucu yemeğe katılmasıyla kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

GREV

Grev, Osman İmparatorluğu döneminde kötü çalışma koşullarına karşı birlikte direniş gösteren müslüman ve gayrimüslim kadınların hikayesini konu ediyor. Farklı karakterler üzerinden kadınların gösterdikleri eşsiz direnişin anlatıldığı filmde, sufrajet nedeniyle başı belaya giren İngiliz Sarah, ülkesinden ayrılarak göz boyama bir evlilik yapıtğı eşcinsel eşi John'un yanına Bursa'ya gider.

Düyun-u Umumiye'nin başı olan John da bu evlilik sayesinde kendisini gizler. Biri Rum diğeri ise Ermeni olan iki işçi lideri Sofia ve Zabel, işçilerin sözcüsüdür. Müslüman bir kadın olan Fatma ise güzelliği ile ön planda olan yeni işçidir. Saf bir Türkmen köylüsü olan Adam, gönlünü Fatma'ya kaptırır.

AŞK ENGEL TANIMAZ

William Thacker, Batı Londra'nın değişik bir yöresi olan Notting Hill'de yaşamaktadır. Eşinden boşanmış olan William, evini biraz tuhaf olan Spike adlı biri ile paylaşmaktadır ve Notting Hill'in tam merkezindeki Pazar caddesinde Portobello Road'da bir kitabevinin sahibidir. Bir gün dünyaca ünlü film yıldızı Anna Scott'un dükkanına gelmesi ile William'ın yaşamının akışı değişir. Birbirini takip eden komik olaylar sonunda Anna ile William çıkmaya başlarlar.

YENİ DÜZEN

Distopik bir gelecekte geçen Yeni Düzen, toplumun üst kesiminin ev sahibi olduğu bir düğüne istenmeyen konukların gelmesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Lüks bir üst sınıf düğünü, alt sınıftan olduğu düşünülen insanların zorla düğüne gelmesiyle kesintiye uğrar. Sempatik gelin ve aile ile çalışan uşakların gözünden aktarılan filmde, yaşanan sınıf çatışması gözler önüne seriliyor.

BOYNUZLAR

Boynuzlar, gizemli ve içine kapanık bir öğrenciyle iletişim kurmaya çalışan genç bir öğretmenin hikayesini konu ediyor. Julia, Oregon'un sakin, küçük bir kasabasında öğretmenlik yapan genç bir kadındır.

Gizemli bir öğrenci olan Lucas ile yakınlaşmaya çalışan Julia, kasabanın polisi olan erkek kardeşi ile birlikte öğrencisinin sakladığı sırrı ortaya çıkarmaya çalışır. Ancak Lucas'ın herkesten sakladığı sır, sadece kendisi için değil tüm kasaba için tehlike oluşturur. Julia, sırrı ortaya çıkarmaya çalışırken kendisini korkunç durumların içinde bulur.

BENİM ÖLÜMÜM

Benim Ölümüm, gittikleri tatilde kendilerini korkunç durumların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Taylan'da bir adada egzotik bir tatil yapan Neil ve Christine, akşamdan kalma bir şekilde uyandıklarında, önceki gece neler yaşandığına dair bir fikirleri yoktur.

Kendilerini tuhaf bir durum içinde bulan çift, buldukları videoda bir ayine katıldıklarını ve açıklanamayacak bir şekilde Neil'in Christine'i öldürdüğünü izler. Gördüklerinden sonra dehşete düşen çift, adadan uzaklaşmak için harekete geçer. Ancak feribotun kalkmasına 24 saat vardır ve çift bu sırada önceki akşam yaşananları yeniden inşa etmeye çalışır.

ENNA: KARA BÜYÜ

Emel, sıradan bir yaşam süren bir fotoğrafçıdır. Son zamanlarda işleri pek yolunda gitmeyen Emel'den çalıştığı şirket özel bir sergi için fotoğraf çekmesini ister.

Emel, en yakın arkadaşı Sofia ile birlikte fotoğraf çekmek için geçmişte korkunç olayların yaşandığı bir köye gider. Bu sırada sokaklarda yaşayan esrarengiz iki adam olan Kürşat ve Tuğrul'un yolu, bir gece yarısı Kürşat’a gelen bir telefon nedeniyle Emel ve Sofia ile kesişir. Birbirlerini tanımayan iki arkadaş grubu, kendilerini paranormal olayların içinde bulur.

CİNNİ NAZAR

Genç bir adam olan Sinan, bir sabah eve gittiğinde korkunç bir durumla karşı karşıya kalır. Anne ve babasını vahşice öldürülmüş bir halde bulan Sinan, olanlara bir türlü anlam veremez. Polisler, babasının cinnet geçirip önce karısını öldürüp, sonrasında da kendisini öldürdüğünü düşünmektedir.

Yaşananların normal olmadığını düşünen Sinan, anne ve babasının cenazesine yıllardır görmediği dayısının gelmesiyle iyice şüpheye düşer. Gerçekleri öğrenmeye kararlı olan Sinan, bunun için anne ve babasının doğduğu Nazarkuyu köyüne gitmeye karar verir.

İSTANBUL MUHAFIZLARI: 10O YILIN MUHAFIZLARI

İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları, tarihin akışını değiştirmeye çalışan Gürgen ile Azmi'yi engellemeye çalışan İstanbul Muhafızları'nın hikayesini konu ediyor. Zamanda yolculuk yapan Gürgen ile Azmi, 1920 senesine ışınlanır. Onların bu maceraya atılmalarının nedeni, 23 Nisan’da toplanacak Meclis’i engellemek ve tarihin akışını değiştirmektir.

İstanbul'un olmasını engelleyecek olan bu plan, İstanbul Muhafızları'na da gerek duyulmamasına neden olacaktır. Gürgen ve Azmi'nin peşinden 1920 yılına ışınlanan İstanbul Muhafızları, ikilinin planlarını engellemek için zorlu bir mücadeleye girişir.