Sinop'ta 675 yıllık meşenin altında Turizm Haftası coşkusu

İHA

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde doğayla iç içe, tarih kokan anlamlı bir program düzenlendi. Etkinliğin odağında ise Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 19 Ekim 2021’de tescillenen ve yöre halkının "Koca Meşe" olarak andığı anıt ağaç yer aldı.

675 yıllık geçmişiyle zamana meydan okuyan Koca Meşe’nin gölgesinde gerçekleştirilen programa Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, kurum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖĞRENCİLER, 7 ASIRLIK MEŞENİN ALTINDA RESİM YAPTI

Etkinlik kapsamında Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, doğanın kalbinde tuval ve kolaj çalışmalarına imza attı. Gölgesinde tarihin sessizce aktığı Koca Meşe'nin altında yapılan resimler büyük ilgi görürken, Kaymakam Kahraman her bir eseri dikkatle inceleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Doğanın bize sunduğu bu eşsiz değeri tanıtmak için düzenlenen bu güzel etkinlikte emeği geçen tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idaremize teşekkür ediyorum. 675 yıllık bu doğa harikasına hep birlikte sahip çıkacağız.

"SADECE BİR AĞAÇ DEĞİL"

Doğayla sanatın buluştuğu etkinliğe ney dinletisi eşlik ederken, bu özel anlar Türkeli Gençlik Merkezi’nin gönüllü genç fotoğrafçıları tarafından kayıt altına alındı. Ayrıca, Koca Meşe hakkında Bertuğ Nail Karagülle tarafından kaleme alınan kitap da öğrencilere hediye edildi.

Program sonunda Kaymakam Kahraman, şunları söyledi: