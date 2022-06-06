Sumru Yavrucuk, Shirley Valentine oyununu 400'üncü kez sahneledi

Sumru Yavrucuk'un hem yönetip hem oynadığı tek kişilik eser Shirley Valentine, 8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sahnelendi.

İngiliz yazar Willy Russell'in kaleminden çıkan Shirley Valentine oyunu, Frankfurt Gallus Theater'da seyirciyle buluştu. Eserin müziklerinde, Selmin Artemiz sanatçıya eşlik etti. Sumru Yavrucuk, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, eseri 400. kez sahnelediğine işaret etti.

AA'da yer alan habere göre, tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu'nun doğum gününü kutlayan sanatçı, "Bu arkadaş bir cengaver. Türk tiyatrosunu sizlerle Frankfurt'ta buluşturan bir misyoner ve o nedenle keşke ondan başka şehirlerde de birkaç tane olsa, biz de seyircilerimize ulaşsak." dedi

"Daha da devam edecek"

Kamil Kellecioğlu da festivalin beşincisinde de Yavrucuk'un aynı eseri oynadığını ve çok beğenildiğini dile getirerek, "Söz veriyorum, Shirley Valentine'ı bir kere daha Frankfurt'a getireceğiz. Bugün Belçika'dan, Fransa'dan, Dublin'den, Almanya'nın her yerinden buraya gelen seyircilere teşekkür ediyoruz. İşte tiyatronun, Türkçenin, bizim sanatımızın, kültürümüzün gücü. Sumru Yavrucuk gibi önemli bir değere, Türk tiyatrosunun çok önemli bir ismine tiyatro festivalimizde Frankfurt'ta bu sahnede bizimle buluştuğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı