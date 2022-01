The Godfather 50. yılında yeniden gösterimde

Francis Ford Coppola'nın üçlemesi The Godfather, 25 Şubat'tan itibaren Amerika’da 4K Ultra HD olarak yeniden gösterime girecek.

The Godfather'ın (Baba) filminin 50. yılında tekrar vizyona girmesi şerefine özel bir fragman yayınlandı.

İlki 24 Mart 1972'de vizyona giren serinin üç filmi de üç yıl boyunca restore edildi. Üçlemenin tamamı 22 Mart 2022'de ilk kez 4K Ultra HD olarak sunulacak.

FRANCİS FORD COPPOLA'NIN DENETİMİNDE OLUŞTURULDU

Paramount Pictures tarafından yapılan açıklamalara göre 50. yıla özel yapım, orijinal seride yönetmenlik koltuğuna oturan Francis Ford Coppola'nın denetiminde oluşturuldu.

Oldukça detaylı bir çalışma yürüten ekip, görüntüyle birlikte ses üzerinde de çalıştı. Ancak bu demek değil ki ses tamamen değiştirildi. Film ekibi, seyircilere en iyi deneyimi sunabilmek için orijinal ses kayıtları ile yeni versiyonlarını birlikte kullandı.

Bu özel gösterim, ne yazık ki yalnızca ABD'deki seyirciler tarafından izlenebilecek. Ancak bu konuda farklı duyumlar da var.

ABD HARİCİ ÜLKELER İÇİN KESİN BİR TARİH YOK

Sektör kaynaklarına göre dünyanın dört bir yanından sinemaseverler, uygun sinema salonlarında bu filmi izleme imkanına sahip olacaklar. ABD için kesinleşmiş tarih bulunsa da diğer ülkeler için böyle bir tarih de söz konusu değil. Öte yandan, 4K çözünürlükteki The Godfather serisinin tamamı, 22 Mart'ta dijital olarak piyasaya sürülecek.

Francis Ford Coppola, 50. yıla özel olarak oluşturulan The Godfather ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. The Godfather efsanesinin yalnızca kendisi için değil tüm sinema dünyası için özel olduğunu anlatan yönetmen, efsanenin 50. yılında böyle bir işe imza attığı için mutlu olduğunu belirtti. Coppola'ya göre 50. yıla özel bölüm, The Godfather'ın yepyeni hayranlar kazanmasını sağlayacak.