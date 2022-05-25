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- Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü fragmanı ve vizyon tarihi
Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü fragmanı ve vizyon tarihi
- Haber Merkezi
- 25.05.2022 - 12:48
Thor geri dönüyor..
Thor: Ragnarok'un üzerinden yaklaşık beş yıl geçtikten sonra yeni Thor macerası sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.
Chris Hemsworth'ün başrolünde yer aldığı Marvel Comics karakteri Thor'u temel alan amerikan süper kahraman filmi Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı.
Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü Altyazılı Fragman VİDEO
Temmuz'da vizyonda
Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi 8 Temmuz 2022 yılında izleyicisi ile buluşacak.
Filmde Jane Foster rolünde Natalie Portman, Valkyrie rolünde Tessa Thompson, Star-Lord rolünde Chris Pratt, Drax rolünde Dave Bautista, Rocket rolünde Bradley Cooper ve Groot rolünde Vin Diesel yer alıyor.
Film Avengers: Endgame'de yaşanan olaylar sonrasında iç huzuru bulmayı konu alıyor. Bu filmle birlikte dördüncü solo filmine kavuşacak olan Thor, böylece Marvel'ın en çok solo filme sahip olan kahramanı olacak.