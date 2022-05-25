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    Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü fragmanı ve vizyon tarihi

    Chris Hemsworth'ün başrol oynadığı "Thor: Love and Thunder"(Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) filminin ilk fragmanı ve vizyon tarihi paylaşıldı
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 12:48
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    Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü fragmanı ve vizyon tarihi

    Thor geri dönüyor..

    Thor: Ragnarok'un üzerinden yaklaşık beş yıl geçtikten sonra yeni Thor macerası sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

    Chris Hemsworth'ün başrolünde yer aldığı Marvel Comics karakteri Thor'u temel alan amerikan süper kahraman filmi Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı.

    Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü Altyazılı Fragman VİDEO

    Temmuz'da vizyonda

    Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi 8 Temmuz 2022 yılında izleyicisi ile buluşacak.

    Filmde Jane Foster rolünde Natalie Portman, Valkyrie rolünde Tessa Thompson, Star-Lord rolünde Chris Pratt, Drax rolünde Dave Bautista, Rocket rolünde Bradley Cooper ve Groot rolünde Vin Diesel yer alıyor.

    Film Avengers: Endgame'de yaşanan olaylar sonrasında iç huzuru bulmayı konu alıyor. Bu filmle birlikte dördüncü solo filmine kavuşacak olan Thor, böylece Marvel'ın en çok solo filme sahip olan kahramanı olacak.

    Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü fragmanı ve vizyon tarihi #1


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