Trabzon’da minik ellerden çıkan resimler sergilendi

Trabzon’da, Görsel Sanatlar Öğretmeni Burcu Öncel’in rehberliğinde 5 ila 15 yaşları arasındaki 25 çocuk ve bazı yetişkinlerin katılımıyla hazırlanan sanat eserleri, Trabzon Sanatevi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yağlı boya, akrilik ve kara kalem teknikleriyle üretilen eserlerden oluşan sergi, toplamda 30 katılımcının emeğini yansıtıyor.

"ÇOCUKLARIN ÜRETKENLİĞİ ARTIYOR"

Serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Feyhan Kurnaz, sanata verilen değerin toplumsal gelişim açısından önemine dikkat çekti. Kurnaz, küçük yaşlarda sanata yönlendirilen çocukların yaratıcılığının ve üretkenliğinin arttığını belirterek ailelere bu konuda daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.

"ÇOCUKLAR ÖZGÜVEN SAHİBİ OLUYOR"

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ise, sanatla erken yaşta tanışan çocukların özgüvenli, kendini rahatça ifade edebilen ve medeni cesareti yüksek bireyler olarak yetiştiğini ifade etti.

Eğitim yılı boyunca öğrencileriyle birlikte yoğun bir emek verdiklerini belirten Burcu Öncel de, ortaya çıkan eserleri yıl sonu sergisiyle taçlandırdıklarını ve bu sürecin çocuklar için ilham verici bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Aileler, çocuklarının tablolarını heyecanla inceleyerek onların sanat yolculuğuna ortak olmanın gururunu yaşadı.

Sanat dolu bu sergi, 20 Haziran’a kadar Trabzon Sanatevi’nde ziyaret edilebilecek.