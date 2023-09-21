Tunceli Müzesi Avrupa’nın en iyi ikinci müzesi ödülünü aldı Tunceli Müzesi, European Museum Academy Luigi Micheletti Ödülleri'nde Avrupa’nın en iyi üç müzesi arasına girdi. Üç yıllık bir geçmişi olan kent müzesi, ikincilik ödülüne layık görüldü.

DHA

Türkiye’nin en yeni müzelerinden biri olan Tunceli Müzesi, 2 bin eserle kentin binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor. Kent merkezinde 1935 yılında Alman mimarlar tarafından çizilen ve bitiminin ardından uzun süre askeri kışla olarak kullanılan müze, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2020 yılında açıldı.

5 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Tunceli Müzesi, dört bloktan oluşan ve içerisinde kentin en eski tarihsel buluntularından çanak, çömlek, taş aletler, çeşitli madenlerden yapılmış eserlerin yanı yöreye ait inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve ritüellerini temsil eden teşhir salonuyla da dikkat çekiyor.

Avrupa'nın en iyi ikinci müzesi

Tunceli Müzesi, 2023 yılında Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü'ne layık görüldü. Müze, Avrupa’nın en iyi ikinci müzesi seçildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)