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    Türk devlet yatlarının asırlık hikayesi müzede sergileniyor

    Sultan Abdülaziz dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmet veren devlet yatlarının hikayesini İki Asırlık Gelenek: Devlet Yatlarımız resim sergisiyle ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.
    • 12.12.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:32
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    Türk devlet yatlarının asırlık hikayesi müzede sergileniyor

    Koleksiyoner Erdem Cever'in aslına uygun olarak resmettirdiği ve Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen yağlı boya tablolar, 24 farklı yatın kendine özgü hikayesini anlatıyor.

    Sivil denizcilik tarihine de ışık tutan sergide, 19. yüzyılın ortasından itibaren Avrupa hanedanlarında moda ve prestij konusu olan yatların Osmanlı'daki etkilerinin izi sürülüyor.

    İlk kez sergileniyor

    Sergide, denize ve gemilere tutkusu ile bilinen Sultan Abdülaziz'in hükümdarlığı döneminde İngiltere'ye sipariş verilen Talia, İstanbul, İsmail, Fuad ve İzzettin'in yanı sıra Osmanlı'nın aldığı son büyük yat Ertuğrul'un da aralarında bulunduğu 24 yatın aslına uygun tabloları ilk kez sergileniyor.

    Türk devlet yatlarının asırlık hikayesi müzede sergileniyor #1

    Türk devlet yatlarının asırlık hikayesi müzede sergileniyor #2

    Türk devlet yatlarının asırlık hikayesi müzede sergileniyor #3

    Türk devlet yatlarının asırlık hikayesi müzede sergileniyor #4

    3 Şubat'a kadar açık

    AA'da yer alan habere göre; görsel bir arşiv niteliğinde olan sergi, 3 Şubat 2023'e kadar ziyarete açık olacak.


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