Türk müziğine adanan ömür: Münir Nurettin Selçuk

Türk müziğine "Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın", "Kalamış", "Sessiz Gemi" adlı eserleri kazandıran usta sanatçı, 100'ün üzerinde bestesiyle unutulmazlar arasına girdi.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden bestekar, eğitmen ve koro şefi Münir Nurettin Selçuk'un vefatının üzerinden 41 yıl geçti. Darülfünun İlahiyat Fakültesi Fars Edebiyatı profesörü ve Kadıköy Sultanisi Fransızca öğretmenlerinden şair Mehmed Avni Nureddin Bey ile Fatma Hanife Hanım'ın oğlu olan Selçuk, 1900'da İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.

Çeşitli kaynaklarda doğum yılı 1899, 1900 ve 1902 olarak da belirtilen sanatçı, ilkokulu Beyazıt İbtida-i Mektebi'nde okuduktan sonra Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde, ardından Kadıköy Sultanisi'nde öğrenim gördü.

Henüz 10 yaşında sesinin güzelliği fark edilen Selçuk, 15 yaşındayken girdiği Kadıköy'deki Darülfeyzi Musiki Mektebi'nde üç yıl eğitim aldıktan sonra bu heyetle ilk konserine çıktı. Selçuk, sınav sonucu elde ettiği başarıyla Darülelhan adıyla faaliyet gösteren İstanbul Belediyesi Konservatuvarına girmeye hak kazandı.

Şark Musiki Cemiyeti'nin kurucuları arasında da yer aldı

Şark Musiki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alan sanatçı, I. Dünya Savaşı'nın devam ettiği 1917'de, ailesinin isteği üzerine Macaristan'a tarım tahsiline gönderildi ancak musikiye olan sevdası nedeniyle babasını ikna ederek kısa süre sonra yurda döndü.

Münir Nurettin Selçuk, bir dönem Fenerbahçe'de futbol oynadı ve kulübü ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'le de burada tanışma fırsatı buldu.

Musikiye ciddi şekilde bağlanan sanatçı, 1923'te askerlik hizmetini yapmak üzere teğmen rütbesiyle girdiği Muzıka-i Hümayun'da müezzinliğe tayin edildi.

Cumhuriyet ilan edilince aynı rütbeyle Ankara'daki "Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti"ne dahil olan sanatçı, Atatürk'ün maiyetinde bulundu. Sanatçı, 1926'da Atatürk'ten izin alarak heyetten ayrılarak, İstanbul'a döndü.

Türk musikisinde bir ekol oldu

Selçuk, 1928'de İstanbul'da Sahibinin Sesi Plak Şirketi'yle anlaşma yaptı. Ardından musiki bilgisini artırmak amacıyla Paris'e giderek bir yıl kalan sanatçı, Paris Konservatuvarında şan, piyano ve solfej dersleri aldı.

Enise Hanım ile 1928'de evlenen ve eşinin 1966'da vefatına kadar ayrılmayan usta sanatçının, bu evliliğinden Meral adını verdiği kızı dünyaya geldi.

AA'da yer alan habere göre; Şehime Erton ile evliliğinden ise oğulları Timur ve Selim doğdu. Sanatçı, Beyoğlu'ndaki Fransız Tiyatrosu'nda 22 Şubat 1930'da ilk solo konserini verdi.

Türk musikisinde bir dönüm noktası olan konser, Tanburi Mesut Cemil, kemençeci Ruşen Ferit, udi Nevres, kanuni Artaki ve kemani Nubar'ın refakatinde ilk defa frak giyilerek, ayakta, yepyeni bir üslupla ve mikrofonsuz gerçekleştirildi.

Farklı formlarda 100'ün üzerinde beste

Münir Nurettin Selçuk, klasik Türk müziğinin sözlü icrasında, makam ve usül bilgisinde, ses perdelerinin doğru kullanımında, seyir hakimiyetinde zirve olarak gösterildi.

Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'ne 1942'de giren sanatçı, heyetten 1943'te ayrıldı.

Usta sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı'nda repertuvar dersleri verdi, 1953'te İstanbul Radyosu'nda müşavirlik göreviyle icra heyeti başkanlığı görevini üstlendi..

Solo konserleriyle Türk müziğinde çığır açan Selçuk, farklı formlarda 100'den fazla esere imza attı, yurt dışında da çok sayıda konser verdi.

Münir Selçuk öldü

Unutulmaz sanatçı, Mevlana, Fuzuli, Nedim, Ahmet Paşa, Şeyh Galip, Ziya Paşa, Süleyman Nazif, Tevfik Fikret, Vecdi Bingöl, Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar, Necdet Atılgan, Munis Faik Ozansoy, Cahit Sıtkı Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, İsmet Bozdağ ve Refik Ahmet Sevengil'in şiirlerini besteledi.

Selçuk, 1970'li yıllara kadar plak çalışmalarının yanında yurt içi ve yurt dışı konserlerine devam etti.

Münir Nurettin Selçuk, 27 Nisan 1981'de Nişantaşı'ndaki evinde vefat etti ve Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.