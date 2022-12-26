Türk müziğine besteleriyle katkı sağlayan sanatçı: Alaeddin Yavaşca

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, ortaya koyduğu eserlerle ölümsüzler arasına girdi. Yavaşça, sanat hayatı boyunca 647 besteyi Türk sanatına kazandırdı.

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, Kilis'te 1 Mart 1926'da şair Yavaşcazade Sezai Efendi'nin torunu, Hacı Cemil Efendi ile Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ünlü bestekarın vefatının birinci yılı...

Yavaşca, Kemaliye İlkokulunda eğitim hayatına başlayarak Kilis Ortaokulu'ndan mezun oldu. Konya Lisesi'nde başladığı lise eğitimini 1945'te İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın babası Kilisli Şair Yavaşcazade Sezai Efendi'nin oğlu Hacı Cemil Efendi, annesi Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım'dır.

Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu'nu bitirdikten sonra lise birinci sınıfa yatılı olarak Konya Lisesi'nde başlayan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 2 ve 3. sınıfları İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı.

1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yavaşca, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil'in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu.

Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde yapan Yavaşça, sırasıyla Zeyneb Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi'nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini icra etti.

1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanını kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurdu.

TBMM Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görüldü

Alaeddin Yavaşca, emekli olana kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Birçok üniversitede fahri doktora unvanı alan usta sanatçı, 1991'de Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirildi.

Çeşitli alanlarda 250'yi aşkın ödüle layık görülen Yavaşca, 2008'de müzik alanında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü", 2010'da sanat dalında "TBMM Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı.

Başhekim unvanı

1976 yılında da boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanan Yavaşca, bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum Mütehassısları yetiştirdi ve 1985 yılında aynı hastanenin Başhekimi oldu.

Prof. Dr. Yavaşca, 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimor şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi'nde "İdarecilik ve Aile Planlama Kurslarını" bitirdi.

İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı. Ayin-i Şerif'ten, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekârlık yelpazesine sahiptir.

Hayatını kaybetti

İstanbul'da 23 Aralık 2021'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'nde toprağa verildi