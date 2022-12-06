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    Türk sanatının çok yönlü ismi: Abidin Dino

    Şair Nazım Hikmet'in "Saman Sarısı" şiirinde, "Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?" dizeleriyle atıfta bulunduğu ressam, yazar ve yönetmen Abidin Dino'nun vefatının üzerinden 29 yıl geçti.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:30
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    Türk sanatının çok yönlü ismi: Abidin Dino

    Abidin Dino, 1913’te İstanbul’da doğdu. Çocukluğu, İsviçre ve Fransa’da geçti. 1925’te ailesiyle birlikte döndüğü İstanbul’da, Robert Kolej’deki öğrenimini yarıda bırakarak resim, karikatür ve edebiyatla uğraşmayı seçti. İlk karikatür ve desenleri 1930’larda Yarın gazetesinde, ilk yazıları Artist dergisinde yayınlandı. Bugün ünlü ressamın 29'uncu ölüm yıl dönümü...

    Saygıyla anıyoruz...

    Dino, 1933’te, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte D Grubu’nun oluşumuna katıldı. 1934’te Atatürk’ün isteğiyle sinema öğrenimi görmek üzere Leningrad’a (Petersburg) gitti.

    Lenfilm Stüdyoları’nda cumhuriyetin 10. yılında Türkiye’nin Kalbi Ankara filmini gerçekleştiren Sergey Yutkeviç’le çalıştı. Rusya’da Madenciler ve Altın Goller filmlerini çekti.

    Gerçekçilik kavramı

    1937’de Londra ve Paris’e gitti. Paris’te Gertrude Stein, Tristan Tzara ve Pablo Picasso gibi sanatçılarla dostluklar kurdu.

    1938’de Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da Avni Arbaş, Selim Turan, Nuri İyem gibi sonradan Yeniler adıyla anılacak bir grup ressamla birlikte Liman Sergisi’ni düzenledi.

    Bu dönemde Ses, Yeni Ses, Yeni Edebiyat, Servetifünun-Uyanış ve Yeni Adam dergilerinde yayınlanan yazı ve çizimleriyle yeni bir gerçekçilik kavramı üzerinde durdu.

    Türk sanatının çok yönlü ismi: Abidin Dino #1

    Sanat gelişiminde özgün bir çizgi

    1941’de İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’nca sürgüne gönderildi. 1945’e değin Adana’daki Türk Sözü gazetesinde çalıştı; heykel yapmaya başladı. 1952’de Paris’e yerleşti ve yaşamını orada sürdürdü.

    Paris’teki yaşamı boyunca Türk kültürüyle bağlantısını koparmadan ve Avrupa’daki güncel sanat gelişmelerini, yeni eğilimleri izleyerek özgün bir çizgi oluşturdu.

    Türk sanatının çok yönlü ismi: Abidin Dino #2

    Abidin Dino öldü

    Resimleri, dünyanın dört bir yanında resmî ve özel koleksiyonlarda yer alan Dino, aralarında Pertev Naili Boratav’ın Türk Masalları, Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı ve Yaşar Kemal’in Deniz Küstü adlı yapıtlarının da bulunduğu pek çok kitabı resimledi. Dino, 6 Aralık 1993’te Paris’te öldü.


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