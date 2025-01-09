Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor

AA

Sanatçının kahkaha ve hüznü bir arada barındıran yaşamını konu alan film, Alışık'ın doğumun 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene vizyona girecek.

Filmin senaryosunu kaleme alan Özer Feyzioğlu, yönetmenliğini de yapacak.

Usta oyuncu Sadri Alışık'ın Türk sineması ile tiyatrosuna kattığı değer, Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık'la ilişkisi, sanat ve özel hayatındaki tüm bilinmeyen yönleri filmde ele alınacak.

ÇEKİMLER YAZIN...

Çekimlerine yaz aylarında başlanacak filmin hazırlık süreci devam ediyor.

Filmin yapımcılığını Sev Yapım, yaratıcı yapımcılığını ise Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) üstleniyor.

Asıl adı Mehmet Sadrettin Alışık olan usta oyuncu, Saffet Hanım ve kaptan Rafet Bey'in ilk çocuğu olarak 5 Mart 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesinin Sadri diye hitap ettiği sanatçı, çocukluğundan itibaren duymaya alıştığı isimle sanat dünyasında kendini tanıttı.

TEK KİŞİLİK GÖSTERİLER YAPTI

Gözlemci bir karakteri olan Alışık, kendi piyeslerini hazırlayarak, mahalle arkadaşlarına gösteriler sunmaya başladı. Alışık, ailesinin tiyatrocu olmasına karşı çıkmasına rağmen, oyunculuktan vazgeçmedi, henüz üçüncü sınıftayken "İstiklal" adlı piyesteki başrol "Adalı Halil"i canlandırdı.

Sonraki yıllarda Ziya Ünsel İlköğretim Okulu adını alan Beykoz Ortaokulu'nda okuyan usta oyuncu, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimine devam etti.

Sanatçı, lise yıllarında Cağaloğlu Halk Evi'nde tiyatro eğitimine başladı, oyunculuk çalışmalarını bugünkü ismiyle Sadri Alışık Tiyatrosu olan Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de sürdürdü. Alışık, karaciğer yetmezliği nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın desteğiyle 1990'da ABD'ye giderek, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu tarafından organ nakli oldu. Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı için tedavi gören Alışık, 18 Mart 1995'te İstanbul'da yaşama veda etti.